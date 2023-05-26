زواج الأقارب.. المتسبب الرئيسي في عديد الأمراض الوراثية

أكدت رئيسة الجمعية الجزائرية للتخطيط العضلي الكهربائي الطبيبة جميلة محمودي. أن زواج الأقارب الذي يعد المتسبب الرئيسي في عديد الأمراض الوراثية العصبية العضلية. غير موصى به وذلك لتفادى إنتقال هذه الأخيرة إلى الذرية.

وقالت الطبيبة محمودي، في تصريح “لوأج”، على هامش الملتقى الدولي الـ 3 حول الأمراض العصبية العضلية. إلى ضرورة الإبتعاد و تفادي زواج الاقارب سيما في حالة وجود أمراض وراثية عصبية عضلية في العائلة. مشيرة إلى أن عدد أمراض الجهاز العصبي العضلي المكتسبة أو الوراثية، ناجمة في الجزائر عن النسبة العالية من زواج الأقارب.

و من بين تلك الامراض الوراثية، اشارت ذات المختصة الى الامراض العضلية سيما الاكثر شيوعا منها و المتمثلة في مرض الضمور العضلي الدوشيني. الذي يتميز بتلاشي تدريجي لمجموع عضلات الجسم و التي تعتبر إحدى الأمراض الوراثية النادرة.

كما دعت في ذات السياق المختصة في الامراض العصبية، الأولياء ليكونوا “منتبهين” لبعض الاشارات لدى اطفالهم و التي يمكن تنبههم لاحتمال وقوع مرض وراثي. مشيرين إلى الزيادة المفرطة في وزن الساق وصعوبة الحركة أو بتمايل.

وتابعت قائلة، أنه يمكن لوجود سوابق لأمراض وراثية لدى العائلة القريبة، أن يكون سببا يثير القلق بما أنه لا توجد إختبارات تسمح بالكشف المسبق عن هذه الأنواع من الامراض.

و دعت ذات المختصة بهذه المناسبة، لإنشاء سجل وطني للأمراض العصبية العضلية. سيما تلك الوراثية و النادرة، مشيرة إلى أن غالبية هذه الأخيرة “غير قابلة للعلاج”.

كما خلصت في الأخير إلى التأكيد بأن الأمل قائم سيما بفضل تطور البحوث العلمية على غرار العلاج الجيني. مؤكدة على أهمية التكوين وأن نكون مواكبين للتقدم المسجل في هذا المجال على الصعيد الدولي.

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