زواج المليار أورو ينتهي خلال أسبوعين لهذا السبب!

إنتهى الزواج الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب المهر الخيالي، بعد أسبوعين فقط.

وأعلن الشاب العراقي حيدر الفيلي، طلاقه من الكويتية، غدير الفهد، على حسابه بأحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشف “الفيلي” المقيم في فنلندا والذي يشتهر على تطبيق “تيك توك”، حيث يتابعه نحو 684 شخصا. عن أن انفصاله عن الفهد “وهي ممثلة وعارضة أزياء بحسب ملفها الشخصي في إنستغرام”. جرى بصورة ودية وبالتراضي لعدم الانسجام والتوافق.

وكتب العراقي تدوينة قال فيها: “لقد تم الطلاق بيني وبين السيدة غدير بصورة ودية وبالتراضي. وذلك لعدم الانسجام والتوافق بين الطرفين وأتمنى لها حياة سعيدة بدوني”. موضحا أنه سيقوم بحذف التدوينة بعد ثلاثة أيام.

وفي 4 مارس الحالي أثار الشاب العراقي، المقيم في فنلندا، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد أن اشتمل عقد زواجه من كويتية على مؤخر صداق بقيمة “مليار أورو”.

وظهر الشاب العراقي في فيديو على حسابه بتيك توك، أثناء توقيع عقد الزواج على الممثلة الكويتية، غدير الفهد.

ويسمع المأذون وهو يقرأ بنود العقد، ويقول إن “المهر كيلو ذهب عيار 21”. ثم يصاب المأذون بالدهشة لقراءة عبارة “مليار أورو مؤخر”.

ويلتفت ناحية العريس ليتأكد، فيهز الفيلي رأسه موافقا، ويجري توثيق قيمة المؤخر.

وأثار الأمر حينها جدلا كبيرا على مواقع التواصل، بين من انتقد ما يقولون إنها مبالغة كبيرة. وآخرون رأوا أنه فقط أراد أن يعبر عن حبه وتقديره لزوجته.