زواج جماعي لـ 30 عريس من ذوي الاحتياجات الخاصة واليتامى في الوادي

نظمت الجمعية الوطنية للعناية بالمريض وذوي الإحتياجات الخاصة وجمعية البر والإحسان الوطنية زواج جماعي لفائدة 30 عريس من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وحسب مصادر النهار، فإنّ حفل الزواج نظم وسط أجواء من الفرحة والإبتهاج التي رسمت على وجوه 30 عريس.

من كلّ من تقرت والوادي بمساهمة عدّة وزارت والفاعلين جسدت روح التضامن والوحدة بين أطياف المجتمع الواحد.

ورسمت جوانب مضيئة في سلوك الجزائري لدى زوار الحفل من سفراء دول.

كما أنبهر الحاضرون للعادات والتقاليد التي تميز العرس الصحراوي الأصيل من رقصات وموسيقى الزرنة.