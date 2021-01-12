زواج..رجال في الأربعين.. ومطلقون ونساء يبحثون عن الاستقرار

من إحدى ولايات الوسط، أرمل وأب لولد عمره ثلاث سنوات،41 سنة، حرفي في الميكانيك، ويملك مسكنا خاصا يريد زواج مستقر.

ويريد امرأة على ولده حنونة،ماكثة في البيت، أرملة أو مطلقة، لا تتعدى 38 عاما،من أي ولاية، ويدخلا قفص زواج سعيد.

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الرقم السري: 133885

سليم، 41 سنة، من ولاية البليدة، موظف مستقر في إحدى مؤسسات الدولة المرموقة، لم يسبق له الزواج، ولديه مسكن.

يريد زوجة، من إحدى ولايات الوسط، لا تتجاوز 40 عاما، عزباء وجميلة الشكل، عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري: 133886

رجل من سعيدة، 45 سنة، تاجر مواد غذائية، مطلق وأب لولد، يتيم الوالدين، يبحث عن زواج مستقر.

يفضل إمرأة من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، تتعدى 43 عاما، وحبذا لو تكون عاملة.

الرقم السري: 133887

شابة من تلمسان، عازبة، لم يسبق لها الزواج، 35 سنة، ربة بيت، طويلة القامة ومقبولة الشكل.

ترغب في زوج من غرب البلاد، لا يتعدى 50 عاما، عامل مستقر، أرمل أو مطلقا حتى بأولاد.

الرقم السري: 133888

أنا من ولاية تيزي وزو، 43 سنة، مطلقة من دون أولاد، ماكثة في البيت، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

كما أتمنى رجل من وسط البلاد، لا يتجاوز 60 عاما، أرمل أو مطلقا حتى بأولاد، يكون عاملا ولديه مسكن خاص.

الرقم السري: 133889

من العاصمة، تبلغ من العمر 40 سنة، مطلقة من دون أولاد، ماكثة في البيت، متجلببة ويتيمة الوالدين.

وتبحث عن زوج، تفضله من العاصمة والولايات المجاورة لها، أقل من 55 عاما، عامل مستقر، أرمل أو مطلقا حتى بأولاد.

الرقم السري: 133890

من قسنطينة، حمودي”، 50 سنة، تاجر مواد البناء، مطلق من دون أولاد ولديه مسكن خاص، يبحث عن زواج سعيد.

ويبحث عن زوجة، من شرق البلاد، لا تتعدى 45 عاما، أرملة أو مطلقة بطفلين، ماكثة في البيت، مقبولة الشكل.

الرقم السري: 133891

شاب من شرق البلاد، مطلق،ليس لديه أولاد،34 سنة، موظف في مؤسسة وطنية جد هامة،ولديه مسكن خاص.

ويبحث عن زوجة من إحدى ولايات شرق البلاد،أقل من 31 عاما، عاملة أو ماكثة في البيت، أرملة أو مطلقة من دون أولاد.

الرقم السري: 133892