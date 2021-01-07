زواج.. رجال في الخمسين ومطلقون ونساء في العشرين

أنا علي من العاصمة، 53 سنة، متقاعد من سلك التعليم العالي، مطلق من دون أولاد ولي مسكن خاص، عينه في زواج مستقر.

أتمنى أن يلاقيني القدر في القريب العاجل بامرأة طيّبة، أفضلها من العاصمة أو إحدى ولايات الشرق، تهديني زواج سعيد.

سنها أقل من 45 عاما، لا يهمني وضعها الاجتماعي، كما أفضلها ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133849

إبنة قسنطينة أعدك بالوفاء وحياة كلها صفاء

صبرينة، 36 سنة، عزباء، لم يسبق لها الزواج، ماكثة في البيت، ذات جمال خلّاب وأخلاق عالية.

تبحث عن زوج محترم يكون موظفا مستقرا،لا يتعدى 50 عاما،يكون من إحدى ولايات الوسط أو الشرق،أرمل أو مطلقا حتى بأولاد.

الرقم السري: 133850

سعادتك عليّ.. وقلبي سكن لك

عازبة، من الشلف، 35 سنة، ماكثة في البيت، بيضاء البشرة وطويلة القامة، تريد زواج مستقر.

رجل من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، لا يتجاوز 45 عاما، تقبل أن تكون أمّا لأبناء رجل مطلق أو أرمل.

الرقم السري: 133851

عزباء في الخمسين فمن يكون لها قرّة عين؟

من وهران، خمسينية عزباء، سمراء، مقبولة الشكل، محترمة وجادة، ماكثة في البيت وسيدة من الطراز الرفيع.

تود التعرف على رجل محترم، يكون من إحدى ولايات الغرب أو الوسط الجزائري، سنه من 51 إلى 65 عاما.

تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، شرطها أن يكون لديه مسكن خاص ومصدر رزق ثابت، يهديها زواج ملئ بالهناء.

الرقم السري: 133852

من يفتح الأبواب لهؤلاء العزّاب؟

من العاصمة، اتصل بنا محمد، شاب 36 سنة، أعزب وموظف مستقر ولديه مسكن خاص.

يريد شابة لا يتجاوز عمرها 33 سنة، من العاصمة وضواحيها، عزباء، تكون ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133853

من تخلص لابن تلمسان وتحظى بالمودة والأمان؟

ابراهيم من تلمسان، 40 سنة،ذو خلق عالٍ ودين كامل، أعزب، موظف في مؤسسة عمومية، لديه مسكن خاص وقادر على المسؤولية.

يريد فتاة من ولايات الغرب الجزائري،بين 25 و35 عاما،عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد،شقراء وماكثة في البيت.

الرقم السري: 133854

أحتاج لابنة الحلال لترافقني على الدوام

من المدية شاب في الـ42 من العمر، أعزب وعامل في قطاع البناء، يملك مسكنا خاصا.

يريد فتاة شابة لا يتعدى عمرها 35 سنة،من الوسط الجزائري، بيضاء البشرة وممتلئة الجسم،يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد.

الرقم السري: 133855

أرملة في العشرين.. تصونك وتحفظ مودتك

أنا فتاة من الوسط، في الـ26 من عمري، أرملة ولي بنتين تحت وصايتي، ماكثة في البيت، مقبولة الشكل، حامدة لله.

أبتغي رجلا صالحا وصادقا، يكون من إحدى ولايات الوسط،أقل من 50 سنة، أرمل أو مطلقا بأولاد، عاملا ولديه مسكن خاص.

الرقم السري: 133856

رجال في الخمسين يناشدون قرّة العين

الطيّب رجل من جانت، 50 سنة،مرّ بتجربة زواج لكنها لم تستمر،مطلق وليس له أولاد، موظف مستقر بسلك الأمن،لديه مسكن خاص.

يتمنى امرأة حنون من أي ولاية، لا تتعدى 45 عاما، تكون مثقفة، عازبة، عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري: 133857

مستعجل على الزواج.. فمن تلبي له النداء؟

عبد القادر من غليزان، متقي يخشى الله، يبلغ من العمر 54 سنة، مطلق دون أولاد، موظف مستقر ويملك مسكنا خاصا.

يريد زوجة من إحدى ولايات الغرب، أقل من 50 عاما، عاملة أو ماكثة في البيت، أرملة أو مطلقة

الرقم السري: 133858