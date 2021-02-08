زواج.. رجال وأرامل يبحثون عن الاستقرار

امرأة من إحدى ولايات الوسط، عازبة، 34 سنة، تمارس مهنة التعليم، حيث تعمل أستاذة بالطور المتوسط، جميلة الشكل ومتوسطة القامة.

تتمنى رجل من الغرب أو الوسط، لا يتعدى 50 عاما، لا يهم أرمل أو مطلقا،عاملا مستقرا،مسكنا خاصا،وتقبل العيش مع الأهل.

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الرقم السري : 134070

سيدة، 48 سنة، عزباء، لم يسبق لي الزواج، موظفة في سلك التعليم، مقبولة الشكل وبيضاء البشرة.

تريد رجل بين 50 و58 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد، كما أقبله عقيما.

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سميرة من وهران، 34 سنة، إطار كبيرة الشأن بمؤسسة وطنية، متحجبة، طويلة القامة، خمرية البشرة، مطلقة وليس لديها أولاد.

تريد زوج، تقبله أرمل أو مطلقا بأولاد، أقل من 45 عاما، يكون عاملا مستقرا وله مسكن خاص.

134072

لخضر من وهران، 55 سنة، أرمل دون أولاد، يعيش وحيدا، ويعمل طبّاخا ويملك مسكنا خاصا.

يقبل المرأة المطلقة أو الأرملة دون أولاد،لا تتعدى 50 سنة، وحبذا لو تكون من الغرب، عاملة أو ماكثة في البيت.

134073

أرمل من المسيلة، 54 سنة، يعتلي منصبا مهما، ويعمل كمهندس في البتروكيمياء، يحيا وحيدا في بيته الكبير.

يريد زوجة أرملة مثله بأولاد، يقبلها حتى في الـ50 من عمرها، وشرطه أن تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري.

134074

نور الدين من سطيف، 52 سنة، أرمل، رحلت عنه زوجته ولم تترك له أولاد، عامل حر، لديه مسكن خاص.

يريد امرأة من الشرق، لا تتعدى 50 عاما، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، موظفة أو ماكثة في البيت.

134075

رجل من العاصمة، 37 سنة، موظف مستقر ويملك مسكنا خاصا، مطلق، ليس له أولاد.

امرأة من العاصمة والولايات المجاورة لها، يفضلها موظفة مستقرة، لا تتعدى 33 عاما، ولا يهم وضعها الاجتماعي.

134076

عاصمي، 48 سنة، مطلق من دون أولاد، متقاعدة وعامل في مؤسسة أجنبية بالموازاة، ولديه مسكن خاص.

يتمنى زوجة تكون من منطقة القبائل أو العاصمة فقط، لا تتعدى 43 عاما، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بولد أو اثنين، عاملة أو ماكثة في البيت.

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