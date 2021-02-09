زواج.. رجال وماكثات في البيت يرغبون في الاستقرار

امرأة من ولاية أم البواقي، 52 سنة، مطلقة من دون أولاد، مصرة على التمسك بالأمل والابتسام بوجه حياة لم تنصفنِ.

أريد رجل من الشرق، سنه مناسب لسني، رجل يرأف لحالي ويجعلني أميرة على عرش قلبه.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134078

محمد من العاصمة، 63 خريفا، أحيا وحيدا في بيتي بعد وفاة زوجتي، متقاعد من مؤسسة عمومية، لي بنتين بالغتان.

أريد امرأة من الوسط، لا تتجاوز 45 سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، متقاعدة أو ماكثة في البيت.

134079

خليل من العاصمة، 41 سنة، موظف مستقر، أجني قوتي بالحلال، لي مسكن خاص وبإمكاني أن أضمن مسكنا خاصا للزوجة الثانية.

اريد زوجة من العاصمة وضواحيها، وأكثر ما أتمناه أن تكون أرملة بأولاد، موظفة أو ماكثة في البيت.

134080

صبرينة من قسنطينة 37 سنة، عزباء، ماكثة في البيت ذات جمال خلاب وأخلاق عالية.

تريد رجل موظف مستقر، بين 36 و45 عاما، من الوسط أو الشرق، أعزب، كما تقبله مطلقا أو أرمل بطفل.

134081

شابة من الشلف 35 سنة، ماكثة في البيت، بيضاء البشرة وطويلة القامة، أنثى متفهمة وتقدر الظروف.

تريد رجل من الغرب أو الوسط، لا يتجاوز 45 عاما، تقبل أن تكون أمّا لأبناء رجل مطلق أو أرمل تخدمهم.

134082

من وهران، خمسينية عزباء، سمراء، مقبولة الشكل، محترمة وجادة.

تود رجل من الغرب أو الوسط،من 53 إلى 65 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، لديه مسكن خاص، وعمل مستقر.

134083

محمد من العاصمة، 52 سنة، مطلق من دون أولاد، لديّ مسكن خاص وأنا موظف مستقر، طويل القامة وأسمر البشرة.

أبتغي زوجة جميلة الشكل ومحترمة، لا تتجاوز 45 عاما، ماكثة في البيت، أقبلها مطلقة أو أرملة.

1340784

أنا في 60 سنة، من إحدى ولايات الشرق، متقاعدة من سلك التعليم، بيضاء البشرة، متوسطة القامة، مسؤولة وواعية.

أريد رجل من ولايات الشرق أو الوسط، لا يتجاوز 65 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد بالغين، عاملا مستقرا.

كما أقبل بمبدأ التعدد شرط يضمن لي مسكنا خاصا.

134085