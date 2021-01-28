زواج.. رجال وماكثات في البيت يريدون الحلال

أحلام من باتنة، مطلقة، أم لولد، ماكثة في البيت وسيدة من الطراز الرفيع، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، 33 سنة.

تبحث عن رجل، من 35 إلى 50 عاما، أرمل أو مطلقا، وتقبل أن تكون زوجة ثانية لرجل عادل.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

134001

هي شابة من العاصمة، مطلقة وأمّ لطفل، 42 سنة، متحصلة على شهادة “ماجستير” بعلم الاجتماع، ماكثة في البيت.

تتمنى رجل من العاصمة والولايات المجاورة لها، أقل من 55 عاما، تقبله أرمل أو مطلقا.

كما لا تمانع أن تكون زوجة ثانية، يوفر لها مسكنا مستقلا عن الأولى.

134002

من ولاية غليزان، رجل طيّب، 60 سنة، متقاعد بسلك التعليم، أرمل بأولاد كبار مستقلين بحياتهم، لديه مسكن.

ويريد امرأة من الغرب، لا تتعدى 50 عاما، عزباء، مطلقة أو أرملة من دون أولاد، موظفة أو ماكثة في البيت.

134003

هو ابن قسنطينة، 55 سنة، أرمل وأب لأولاد، يمارس أعمالا حرة، ويملك مسكنا خاصا.

يبحث عن امرأة، لا تتجاوز 50 عاما، من أي ولاية تكون، يقبلها أرملة أو مطلقة، تكون ماكثة في البيت.

134004

من ولاية البليدة، رجل أرمل هو الآخر وأب لطفلين، 46 سنة، يمارس مهنة التجارة، ولديه مسكن خاص.

يريد امرأة من البليدة أو العاصمة وضواحيها، من 40 إلى 50 عاما، ماكثة بالبيت، لا يهم أرملة أو مطلقة.

134005

صاحب الإعلان من بسكرة، 45 سنة، أعزب، لم يسبق له الزواج، عامل مستقر ولديه مسكن خاص.

كل ما يرجوه في شريكة حياته أن تكون حنون تهتم لشؤونه، عزباء، 30 إلى 40 عاما،عاملة أو ماكثة في البيت.

134006

“عبد الناصر”، 36 سنة، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في إحدى ولايات الجنوب الجزائري، لديه مسكن خاص.

يريد شابة لا تتجاوز 35 عاما، يريدها عزباء، ويقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، ممتلئة الجسم وماكثة في البيت.

134007

أنا شابة من جيجل، 42 سنة، لم يسبق لي الزواج، ماكثة في البيت، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة.

أتمنى رجل من الشرق، لا يتجاوز 50 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، عاملا مستقرا، وأقبل العيش مع أهله.

134008