زواج.. رجال وموظفات يريدون الاستقرار

رجل من ولاية جيجل، أعزب، لم يسبق له الزواج، 50 سنة، تاجر، لديه مسكن .

ويريد زوجة من الشرق، لا تتجاوز 40 عاما، موظفة أو ماكثة في البيت، عزباء، تؤمن بالقضاء والقدر.

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الرقم السري : 134053

نور الدين من تيبازة، أعزب، لم يسبق له الزواج، 38 سنة، عامل مستقر ويملك مسكنا خاصا.

ويتمنى زوجة من الوسط، خاصة تيبازة أو البليدة، لا تتعدى 38 عاما، عاملة أو ماكثة في البيت، مقبولة الشكل.

الرقم السري: 134054

رجل من بومرداس، مطلق، لديه بنت تحت وصايته، 50 سنة، موظف ولديه مسكن خاص.

يريد امرأة من الوسط، لا تتجاوز 45 عاما، لا يهم أرملة أو مطلقة من دون أولاد، عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري: 134055

رجل من ولاية برج بوعريريج، 56 سنة، مطلق وأب لولدين، لديه ورشة خاصة يكسب منها رزقه وقوته، وله مسكن خاص.

يريد امرأة من 35 إلى 50 عاما، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بولد أو اثنين، ماكثة بالبيت أو عاملة.

الرقم السري: 134056

عبد الله من العاصمة، شاب، 37 سنة، مطلق بولد تحت رعاية الأم، تاجر، يملك مسكنا خاصا.

يتمنى زوجة من إحدى ولايات العاصمة، بومرداس أو تيبازة، أقل من 35 عاما، ماكثة بالبيت، ويقبلها أرملة أو مطلقة بولد.

الرقم السري: 134057

سارة من الشلف، 38 سنة، عازبة، لم يسبق لها الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، ترتدي الحجاب الشرعي.

تتمنى رجل من الوسط والغرب أو شرق، أقل من 50 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل بطفل حتى بأولاد.

وعامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري: 134058

شابة من العاصمة، 42 سنة، عاملة في مؤسسة عمومية، لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

وتتمنى رجل من العاصمة أو الولايات المجاورة لها، من 40 إلى 55 عاما، لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا بولدين على الأكثر.

وحبذا لو كان لديه مسكن خاص ويكون عاملا مستقرا.

الرقم السري: 134059

امرأة من ڤالمة، 41 سنة، تتمنى رجل من الوسط أو الشرق، لا يتجاوز 50 عاما، أرمل أو مطلقا بولد.

وعامل مستقر وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري: 134060