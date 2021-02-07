زواج.. رجال ونساء يبحثن عن الحلال

امرأة من البليدة، 47 سنة، ماكثة في البيت، بيضاء البشرة، متوسطة القامة، تبدو أقل بكثير من سنها، مدبّرة لأمور البيت.

تريد رجل 68 سنة، من الوسط، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، يكون له مسكن خاص وعمل مستقر.

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الرقم السري : 134061

سيدة من الشلف، 50 سنة، متقاعدة وسيدة بيت من الطراز الرفيع، مطلقة وليس لديها أولاد.

ترغب رجل من الغرب أو الوسط، أقل من 65 عاما،لا يهم أرمل أو مطلقا، حبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

134062

إلهام من قسنطينة، عزباء، لم يسبق لها الارتباط، 44 سنة، ماكثة في البيت، على قدر كبير من الثقافة والحكمة.

تتمنى زوج من الشرق، لا يتجاوز 55 عاما، لا يهم أرمل أو مطلقا، عامل مستقر وحبذا لو يكون له مسكن.

134063

شاب، 30 سنة، من تيبازة، مقاول، مطلق دون أولاد، يملك مسكنا خاصا في سطيف، أنيق ووسيم، وحسن السيرة والسلوك.

يتمنى زوجة ناضجة بين 28 و35 عاما، عاملة أو ماكثة في البيت، ويقبلها مهما كان وضعها الاجتماعي.

134064

كمال من بومرداس، مطلق دون أولاد، 44 سنة، موظف مستقر في شركة وطنية، يملك مسكنا خاصا.

يبحث عن زوجة من الوسط، لا تتعدى 40 عاما، لا يهم أرملة أو مطلقة بولد، عاملة،ولا بأس ماكثة في البيت.

134065

من ولاية بسكرة رجل أرمل وأب لأولاد، متقاعد من قطاع التعليم، 52 سنة، يملك مسكنا خاصا.

يرغب زوجة من الشرق أو الوسط ، سنها حتى 50 عاما، لا يهم أرملة أو مطلقة، عاملة أو ماكثة بالبيت.

134066

شاب من سوق أهراس، 33 سنة، موظف مستقر ولديه مسكن خاص.

يريد زوجة من العاصمة أو من إحدى مناطق القبائل، لا تتجاوز 26 عاما، موظفة أو ماكثة في البيت.

134067

رياض من ميلة، 39 سنة، لا يريد من الحياة بعدما نال كل ما يريده من عمل وبيت، سوى زوجة صالحة.

يريد زوجة، لا تتجاوز 28 سنة، عزباء، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد موظفة أو ماكثة في البيت.

ويشترط أن تكون من سيمنحها اسمه بيضاء البشرة، جميلة الشكل والأخلاق.

134068

حمزة من قسنطينة 35 سنة، موظف مستقر بمؤسسة عمومية، أعزب، لديه مسكن خاص.

يريد زوجة من قسنطينة وضواحيها، بين 25 و31 عاما، عزباء، موظفة أو ماكثة بالبيت.

134069