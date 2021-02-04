زواج.. رجال ونساء يبحثون عن الاستقرار

شابة من إحدى ولايات الوسط، جامعية متحصلة على شهادة مهندسة دولة في البيولوجيا، تشتغل في منصب محترم، 41 سنة، عازبة.

تتمنى رجل من العاصمة وضواحيها، لا يتجاوز 50 عاما، يكون عاملا مستقرا، لا يهم أرمل أو مطلقا من دون أولاد.

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الرقم: 134046

شابة من ولاية مستغانم، مطلقة من دون أولاد، تبلغ من العمر 30 سنة، طويلة القامة ومقبولة الشكل.

ترغب زوج من غرب البلاد، لا يتعدى 45 عاما، عامل مستقر، تقبل العيش مع أهله، ولا يهم أرمل أو مطلقا.

134047

سيدة من البليدة، 46 سنة، مطلقة من دون أولاد، ماكثة في البيت، مقبولة الشكل ومحترمة جدا.

تبحث عن رجل من الوسط، خاصة العاصمة أو البليدة، أقل من 65 عاما، لا يهم أرمل أو مطلقا حتى بأولاد.

عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

134048

زينب من إحدى ولايات الغرب، عزباء، 40 عاما، جميلة، محترمة وكيّسة، موظفة مستقرة في شركة محترمة ومرموقة.

تريد زوج بين 40 و55 عاما، عاملا مستقرا ولديه مسكن خاص.

134049

شاب 39 سنة من العمر، من ولاية قسنطينة، مطلق وليس لديه أولاد، موظف بالصحة، لديه مسكن خاص، وسيم وطويل القامة.

يريد زوجة من الوسط أو الشرق، سنها أقل من 35 عاما، لا يهم إن كانت عازبة، أرملة أو مطلقة.

ويفضلها ماكثة في البيت ولا بأس إن كانت عاملة.

134050

يزيد من العاصمة، عامل مستقر ولديه مسكن خاص، 50 سنة، مطلق وليس لديه أولاد.

يريد امرأة، لا تتعدى 50 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

134051

مطلق وأب لبنتين في رعاية الأم، من العاصمة، موظف مستقر بمؤسسة عمومية، 49 سنة، لديه مسكن خاص.

يريد زوجة من الوسط، سنها لا يتعدى 40 عاما، يريدها ماكثة في البيت، محترمة ومقبولة الشكل.

لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد.

134052