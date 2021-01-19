زواج.. رجال يبتغون التعدد ونساء يردن الاستقرار

عبد الوهاب من باتنة، متزوج وأب لأولاد، 58 سنة، متقاعد من سلك التعليم، يرغب في التعدد وذلك برضا الزوجة الأولى.

يتمنى امرأة من أي ولاية، سنها أقل من 50 عاما، يقبلها أرملة أو مطلقة، ويريدها ماكثة في البيت، وقابلة التعدد.

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الرقم السري: 133939

فاتح، العاصمة، 38 سنة، تاجر ومرتاح ماديا، متزوج وليس لديه أولاد.

قصده زوجة أقل من 35 عاما، أرملة أو مطلقة، ماكثة في البيت، ولا مانع لديه إن كانت عاملة.

الرقم: 133940

رجل من سعيدة، 49 سنة، أعزب، عامل مستقر ويملك مسكنا خاصا، طويل القامة وأبيض البشرة.

يريد زوجة لا تتجاوز 45 سنة، أرملة وأم مطلقة من دون أولاد، عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم: 133941

أنا شاب من غرب البلاد، 42 سنة، مطلق وأب لولد في رعاية أمه، موظف بسلك الأمن، ولدي مسكن خاص،طويل القامة.

أبحث عن زوجة، أقل من 40 عاما، أرملة أو مطلقة، ويفضلها عاملة ويقبلها إن كانت ماكثة في البيت.

الرقم: 133942

محمد من ولاية تيارت، 44 عاما، يمارس مهنة التجارة ولديه منزل مع الأهل، مطلق من دون أولاد.

يريد زوجة مقبولة الشكل، أقل من 40 عاما، أرملة أو مطلقة من دون أولاد، من أي منطقة من البلاد.

الرقم: 133943

شابة من عنابة، عازبة، تمارس الخياطة في البيت، جميلة الشكل وطويلة القامة، تبلغ من العمر 43 سنة.

تتمنى رجل، أرمل أو مطلقا حتى بأولاد، عامل مستقر وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص، أقل من 57 عاما.

الرقم: 133944

فتاة من شرق البلاد، متدينة، ماكثة في البيت، مقبولة الشكل، متوسطة القامة، 33 سنة، مطلقة من دون أولاد.

ترغب زوج من العاصمة أو إحدى ولايات الشرق، عامل مستقر ولديه مسكن خاص، أرمل أو مطلقا، أقل من 50 عاما.

الرقم: 133945

امرأة من غليزان، 37 سنة، أرملة ببنت، كتب عليّ القدر أن أحيا فقرا مدقعا وفاقة لا يعلمها إلا الله جل وعلا.

أريد رجلا صادقا يخاف الله، سنه لا يتجاوز 70 عاما، لا تهمّني ولايته.

أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، كما أقبل أن أكون زوجة ثانية لمن يريد التعدد.

الرقم: 133946