زواج..رجال يبحثون عن ماكثات في البيت ونساء يردن الحلال

كمال من جيجل، 45 سنة، مطلق وأب لأبناء في رعاية الزوجة، موظف مستقر ولدي مسكن خاص.

أريد امرأة من الشرق، بين 30 و40 سنة، ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134685

أنا عبد القادر من العاصمة، 51 سنة، مطلق متقاعد ولي بيت يتسع أن يكون لأحلامي مرفأ.

أريد امرأة من العاصمة، البليدة أو تيبازة، لا تتجاوز 45 سنة، لا يهمني مطلقة أو أرملة بأولاد.

134686

سفيان من وهران، رجل عصامي، 36 سنة، رياضي ووسيم، لي مسكن خاص ومنصب مرموق، مطلق، ولي ابنة.

أريد من الغرب، بين 25 و32 سنة، لا يهمني مطلقة أو أرملة بطفل، موظفة أو ماكثة في البيت.

134687

أنا امرأة من تيارت، 45 سنة، مطلقة دون أولاد، أريد رجل من الغرب أو الوسط، عامل مستقر، لا يتعدى 60 سنة.

لا يهم مطلقا أو أرمل، وأقبل أن أكون الثانية لأنني مؤمنة بمبدأ التعدد مع شخص يضمن لي العدل والمساواة.

134688

محمد من العاصمة، 36 سنة، أعزب وموظف مستقر ولديه مسكن خاص.

يريد شابة لا يتجاوز 33 سنة، من العاصمة وضواحيها، عزباء، ماكثة في البيت.

134689

ابراهيم من تلمسان، 40 سنة، أعزب، موظف في مؤسسة عمومية، لديه مسكن خاص وقادر على المسؤولية.

يريد امرأة من الغرب، بين 25 و35 سنة، عزباء، ويقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، شقراء البشرة وماكثة في البيت.

134690

شاب من المدية 42 سنة، أعزب وعامل في قطاع البناء، يملك مسكنا خاصا.

يريد فتاة لا تتعدى 35 سنة، من الوسط، بيضاء البشرة وممتلئة الجسم، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد.

134691

سعاد من باتنة، 27 سنة، مطلقة دون أولاد، جميلة جدا، ماكثة في البيت، طويلة القامة وبيضاء البشرة،.

تريد رجل لا يتجاوز 48 سنة، وتقبل الارتباط بمطلق أو أرمل بطفل أو طفلين، وتقبل التعدد بشرط توفير السكن الخاص.

134692

أمينة من عين الدفلى، 29 سنة، مطلقة دون أولاد، طويلة القامة وبيضاء البشرة، ماكثة في البيت.

تريد إنسان متفهّم شهم، يمنحها الأمان والاستقرار، تقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد، موظفا.

134693