زواج.. رجال يبحثون عن ماكثات في البيت ونساء يرغبن الاستقرار

رجل من بومرداس، موظف ولديه بيت 50 سنة هو الوصيّ على ابنته الوحيدة.

يريد انسانة تحسن عشرته، من الوسط لا تتجاوز45 سنة، لا يهم أرملة أو مطلقة دون أولاد، املة أو الماكثة بالبيت.

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الرقم السري : 134770

شاب من الشرق 41 سنة، مطلق ووحيد، متقاعد من مؤسسة عمومية، ولديه مسكن.

يبتغي امرأة الشرق والقبائل، جامعية ومثقفة، لا تتجاوز 32 سنة، عزباء، ويقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، ماكثة بالبيت.

134771

عبد الله من العاصمة، 37 سنة، مطلق بولد تحت رعاية الأم، تاجر، يملك مسكنا خاصا، وسيم ومتقٍ يخشى الله.

يتمنى زوجة من العاصمة، بومرداس أو تيبازة، أقل من 35 سنة، ماكثة بالبيت، يقبلها أرملة أو مطلقة بولد.

134772

أنا مريم من العاصمة، عزباء، 43 سنة، ماكثة في البيت، متوسطة القامة، خمرية البشرة، مقبولة الشكل.

اريد رجل من الوسط، أقل من 65 سنة، عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص،ولا يهم أرمل أو مطلق.

134773

أنا شابة عاصمية، 42 سنة، عزباء، ماكثة في البيت، طويلة القامة وبيضاء البشرة.

أريد رجل من العاصمة وضواحيها، موظفا مستقرا، سنه لا يتجاوز 50 سنة، أعزب أو أرملا بأولاد.

134774

محمد من العاصمة، 63 خريفا، ارمل متقاعد من مؤسسة عمومية، له بنتان بالغتان.

يريد امرأة من الوسط لا تتجاوز 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، متقاعدة أو ماكثة في البيت.

134775

يوسف 60 سنة، أعزب، محترم وصافي القلب، متقاعد من مؤسسة عمومية.

يريد امرأة من العاصمة وضواحيها، لا تتجاوز 39 سنة، حبذا لو كانت عاملة، عزباء.

134776

محمد 56 سنة، مطلق وأب لطفلين تحت رعاية والدتهما، مهندس في البيتروكيمياء، لديه مسكن خاص ومريح.

يريد امرأة من العاصمة وبومرداس والبليدة، لا تتجاوز 50 سنة،عاملة في سلك التعليم العالي، عزباء، ويقبلها مطلقة أو أرملة.

134777

أنا كمال من ڤالمة، سنة 37، أحيا بين مسقط رأسي وإسبانيا، تاجر ميسور الحال .

اريد امرأة من الشرق، أقل من 33 سنة، ماكثة في البيت، عزباء، ولا أمانع مطلقة دون أولاد.

134778