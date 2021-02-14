زواج.. رجال يبغون الحلال ونساء ماكثات في البيت يبحثن عن الاستقرار

أنا شاب من باتنة، 41 سنة، أعزب، تاجر، مقيم مع أهلي وبإمكاني توفير مسكن خاص.

أريد زوجة من الشرق، لا تتجاوز 38 عاما، حبذا لو تكون عاملة ، أعدك بالوفاء والتقدير والحب الكبير.

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الرقم السري : 134110

شاب من العاصمة، 47 سنة، مطلق دون أولاد، تاجر، ولدي مسكن خاص.

أريد زوجة من الوسط، 30 و47 عاما، أقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد، حبذا لو تكون رفيقة دربي عاملة وجميلة.

الرقم السري: 134111

علي من خميس مليانة، 50 سنة، مطلق من دون أولاد، موظف مستقر في القطاع العمومي، لدي مسكن خاص.

اريد امرأة لا تتجاوز 38 عاما، من الوسط، عزباء، موظفة مستقرة بالصحة أو التعليم، أقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد.

الرقم : 134112

رجل من تيارت، 47 سنة، أبنائي مستقلون في بيت ولي بيت آخر أضمنه لمن ستكون لي رفيقة للدرب.

أريد امرأة من الغرب، لا تتعدى 43 عاما، أقبلها مطلقة أو أرملة بأولاد، وأكثر ما أشترطه أن تكون ماكثة بالبيت.

134113

أنا عاصمية، 40 سنة، لم أنل قسطا كبيرا من التعليم، لكن حنكتي في إدارة أمور البيت تفوق كل توقع.

أريد رجل من العاصمة وضواحيها، لا يتجاوز 56 عاما، أعزب، لا أرفض أرمل بأولاد أكون لهم نِعم الأم والصدر الحنون.

134114

امرأة من وهران، 52 سنة، عزباء، محتشمة وبنت أصول، ماكثة في البيت أدير شؤونه بكل حنكة وتدبر.

أريد رجل من الغرب أو الوسط، لا يتجاوز 72 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل لأولاد سأسعد بخدمتهم والسهر على راحتهم.

134115

خمسينية من أم البواقي، مطلقة دون أولاد، ماكثة في البيت بقناعة أن دوري لا يقتصر على التنظيف والطبخ.

أريد رجل لا يتجاوز 60 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين.

134116

امرأة من الشرق، 48 سنة، لم يسبق لي الزواج، إطار بمؤسسة عمومية.

أريد رجل 48 و55 عاما، من الشرق، نظرا لظروف عملي، أقبله مطلقا أو أرمل دون أولاد، له مسكن خاص.

134117