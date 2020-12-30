زواج .. رجال يرغبون في التعدد وعزاب يريدون الاستقرار

على بساط الحلال أتمنى أن أجد زوجة ذات دين وجمال

عبد القادر يبلغ 35 سنة، لديه ورشة نجارة، وضعه المادي مرتاح جدا، يملك مسكنين ليتسنى لكل واحدة أن تجد راحتها.

يتمنى امرأة متفهمة، أخلاقها فاضلة وتقدر الحياة الزوجية، لا يهم من أي ولاية تكون.

فكل بنات وطنه أصيلات، مستعد لأن يسترها مهما كان وضعها الاجتماعي.

فقط يريدها ماكثة في البيت ومقبولة الشكل، وسنها لا يتعدى 35 عاما.

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الرقم السري: 133768

من تقبل التعدد أعد أن أجعلها الأسعد

عبد الباقي من ولاية سطيف، رجل متزوج وأب لولد، إطار متقاعد من الجيش، يبلغ من العمر 53 سنة.

يتمنى أن تكون له زوجة ثانية، طبعا برضا الأولى، يطلبها في الحلال على سنة الله ورسوله خير الأنام.

من امرأة تكون مقتنعة بالتعدد وواعية بما لها وما عليها من حقوق وواجبات، يعاشرها بالمعروف وتبادله بالحب واللطف.

زوجة بروح جميلة وقلب مفعم بالمحبة، تكون من إحدى الولايات الشرقية أو من العاصمة، سنها بين 30 و45 عاما.

متدينة وأصيلة،لا يهم إن كانت عاملة،أو ماكثة في البيت،كما يقبلها أرملة أو مطلقة حتى بأولاد،يعد أن يوفر لها مسكنا خاصا.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133769

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من يفتح الباب لهؤلاء العزّاب

أصيل ابن القبائل يوفر لك حياة الملكات

عمار من ولاية بجاية، رجل في غاية الهمّة والأخلاق العالية، أعزب، لم يسبق له الارتباط، يبلغ من العمر 42 سنة.

يعمل كدهّان في العاصمة، له مسكن محترم، طويل القامة ووسيم، يريد تطليق العزوبية والظفر بزوجة صالحة.

يؤسسان معا أسرة متراصة برباط الحب والمودة، يفضلها من إحدى ولايات الوسط أو الشرق، سنها لا يتعدى 35 عاما.

لا يهم إن كانت عازبة، أرملة أو مطلقة من دون أولاد، كما يقبلها إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133770

مستعجل على أمري فمن تقبل عرضي؟

رضا من باتنة، 39 سنة، أعزب،لم يسبق له الزواج،تاجر في قطع غيار السيارات،يملك مسكنا خاصا، طويل القامة،أسمر البشرة ومقبول جدا.

يتمنى أن يرتبط بإنسانة تنسيه متاعب الحياة،وتكون رفيقة في السراء والضراء،يتمنى أن تكون من ولاية باتنة أو إحدى ولايات الشرق.

سنها لا يتعدى 37 عاما، تكون عازبة، مستواها الثقافي مقبول وشكلها جميل.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133771

عريس ناجح بكل المقاييس.. فمن تفوز بهذا النصيب؟

خالد من تيبازة، أعزب، يبلغ من العمر 46 سنة، وبطبيعة الحال لديه مسكن خاص.

يريد التعرف على امرأة قصد الزواج على سنة الله ورسوله الكريم،يتخذها رفيقة وزوجة ويعقد قرانه عليها أمام الله وسائر خلقه.

يفضلها من العاصمة أو إحدى الولايات المجاورة لها، سنها أقل من 40 عاما.

لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، كما يقبلها أرملة أو مطلقة من دون أولاد.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133772

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فرصة من ذهب لمن يبحث عن رفيقة الدرب

من يظفر بالأجر وينال السعادة طول العمر؟ أريد من ينسيني التجربة الماضية وأحزان الأيام القاسية

أنا سيدة مطلقة، عدت إلى بيت أهلي أجرّ أذيال الخيبة، بعدما حاولت جاهدة لأتفاداه، وما زاد الطينة بلّة.

هو انتقال ابنتي الوحيدة للعيش برفقة والدها، هنا أمهلت نفسي وقتا للتفكير.

ورأيت أن الحل هو العثور على زوج أصيل، يشاركني الحياة ويحتوي قلبي ويعيد البسمة لوجهي.

أنا امرأة عاصمية، أبلغ من العمر 38 سنة، مطلقة، حباني الله بجمال الشكل وقدّ ممشوق.

والحمد لله أن الهمّ والأسى لم يغيب ملامح الجمال عن وجهي،فأنا لا أقع موقع المرأة العادية،في عين كل من يراني.

والجميع يتساءل لماذا حدث طلاقي وأنا بكل هذا الجمال، لكنها الأقدار ولا نملك لها سوى الرضا.

أريد أن أعيد بناء حياتي مع رجل صادق ومحترم، رجلا يخرجني من دائرة العذاب الذي أنا فيه.

يحس بي ويكون لي نِعم المقدر، أفضله من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز 50 عاما.

أقبله مطلقا حتى بأولاد، كما أقبل أن أكون زوجة ثانية لرجل عادل لا يميل كل الميل.

ويمكنه أن يوفر لي مسكنا مستقلا ويكون عاملا مستقرا.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133773

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موظفات يناشدن الستر والثبات

من يكون لأميرة زوجا في الحلال هل من رجل يعي معنى المسؤولية أجعله تاج رأسي وسعادتي الكلية؟

من المتصلات اللواتي عقدن العزم على أن تأخذن بزمام الأمور والبحث عن شريك العمر،”أميرة” شابة من إحدى ولايات الوسط الجزائري.

تبلغ من العمر 33 سنة، عزباء،لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل ومحترمة،مدبرة جيدة لأمور البيت، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية.

كلّمتنا أميرة بكل صدق عن نيتها ورغبتها في أن يكون لها نصيب مع رجل صادق ومقتدر.

متفهم يقدّر المرأة العاملة، سنه يكون أقل من 50 عاما، شرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص.

تقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد، لديه روح المسؤولية وتعده أن تكون له نِعم الزوجة الوفية.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133774

بنت الغرب تناشد رفيق الدرب أين أنت يا صاحب النصيب.. يا من تحلو بجانبه الحياة وتطيب

في ثاني محطة لنا في هذا الركن، قصدتنا زينب، شابة عزباء، لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 40 سنة.

في منتهى الرفعة والرقي الأخلاقي، جميلة الشكل جدا، موظفة مستقرة في شركة محترمة ومرموقة.

تتمنى زينب أن يسوق لها القدر نصيبها في الزواج من رجل كريم وصادق، يحبها ويحتوي كيانها.

لا تهم ولايته بقدر ما تهم جدّيته، سنه أقل من 55 عاما، تريده عاملا مستقرا ولديه مسكن خاص.

حتى تكون برفقته ما بقي من العمر تحت غطاء الستر والتناغم والاحتواء.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133775