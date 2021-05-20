زواج.. رجال يرغبون في التعدد ونساء يبحثن عن الحلال

شابة من قسنطينة، عزباء، 44 سنة، بالرغم من أنها ماكثة في البيت، إلا أنها مثقفة، محنكة وذات همّة عالية.

تتمنى رجل من الشرق لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل بطفل واحد.

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الرقم السري : 134762

شابة من بومرداس، 42 سنة، عازبة، مقبولة الشكل جدا وطويلة القامة.

ترغب بزوج من 45 إلى 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، له مصدر رزق ومسكن خاص.

134763

شابة من تيبازة، 40 سنة، عزباء، ماكثة في البيت صانعة حاويات، جميلة جدا ومحترمة.

تريد رجل من الوسط، لا يتجاوز 50 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين، لديه مصدر رزق ومسكن خاص.

134764

امرأة من العاصمة، مطلقة دون أولاد 56 سنة، ماكثة في البيت.

تتمنى زوج من العاصمة والولايات المجاورة، سنه أقل من 70سنة، لديه مصدر رزق ثابت.

134765

امرأة 50 سنة، من أم البواقي، مطلقة دون أولاد، ماكثة في البيت.

تتمنى رجل سنه مناسب لها، لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا حتى بأولاد، تريده عاملا أو متقاعدا.

134766

شابة من أم البواقي، 30 سنة، مطلقة، ماكثة في البيت، تصنع الحلويات بكل حب وإتقان.

تريد رجل، لا يهم أرمل أو مطلقا حتى بأولاد، لا يتجاوز 40 سنة، حبذا لو لديه مسكن خاص وعمل مستقر.

134767

رجل من مستغانم، متزوج ولديه أولاد، يريد أن تكون له زوجة ثانية لأسباب يشرحها لاحقا، 35 سنة، نجار.

يريد امرأة، مستعد أن يسترها مهما كان وضعها الاجتماعي، ماكثة في البيت ومقبولة الشكل، لا تتعدى 35 سنة.

134768

رجل من سطيف، متزوج وأب لولد، متقاعد من الجيش، 53 عاما، يتمنى أن تكون له زوجة ثانية وذلك برضا الأولى.

يريد امرأة من الشرق أو من العاصمة، بين 30 و45 سنة، متدينة وأصيلة، عاملة أو ماكثة في البيت، كما يقبلها أرملة أو مطلقة،

ويعد عبد الباقي من جهته أن يوفر لها مسكنا خاصا.

134769