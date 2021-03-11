زواج.. رجال يريدون التعدد ونساء حرفيات يبحثن عن الاستقرار

نعيمة من القبائل 48 سنة، عزباء، لم يسبق لها الزواج، خيّاطة في المنزل، مقبولة الشكل جدا، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة.

تتمنى رجل من القبائل أو الوسط، لا يتجاوز 60 سنة، لا يهم مطلقا أو أرمل، موظف مستقر ولديه مسكن.

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الرقم السري : 134275

أمينة من بومرداس، عشرينية، صانعة حلويات عصرية، فتاة ذات نظرة يشعّ منها الأمل والتفاؤل.

تريد رجل سنه من 26 إلى 35 سنة، أعزب، لديه مسكن خاص، وشرطها الأول والأخير أن يكون عاملا مستقرا.

134276

امرأة من العاصمة، 56 سنة، مطلقة دون أولاد، على قدر كبير من الطيبة والأخلاق، أبدو أقل من سني.

أريد رجل من الوسط، لا يتجاوز 60 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين.

134277

من الأوراس رجل 58 سنة، متقاعد من سلك التعليم، متزوج وأب لأولاد.

يتمنى زوجة ثانية من الوسط أو الشرق، أقل من 50 سنة، ماكثة في البيت، ولا يهم أرملة أو مطلقة.

134278

من الغرب، رجل يريد التعدد على سنة الله ورسوله، 50 سنة، أب لأولاد، مقاول، لديه مسكن خاص.

يريد امرأة من الغرب، لا تتجاوز 45 سنة، تكون مطلقة أو أرملة دون أولاد، جميلة وبيضاء البشرة، ماكثة في البيت.

137279

عبد الله من الشلف، 48 سنة، متزوج ولديه أولاد كبار، تاجر بمواد البناء، يعد أن يوفر لها مسكنا مستقلا.

يريد امرأة من الوسط، من 30 إلى 48 سنة، ماكثة بالبيت، ولا يهم أرملة أو مطلقة، بيضاء البشرة ومقبولة الشكل.

134280

إبراهيم من غليزان، رجل إطار في الدولة، 51 سنة، مطلّق بأبناء في رعاية والدتهم، صاحب مسكن خاص، متفتّح وحنون.

يريد زوجة من الغرب أو الوسط، لا تتجاوز 42 سنة، عاملة، ويقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد.

134281

أرمل من وهران، 55 عاما، ليس لديه أولاد، لديه مسكن خاص، طباخ، مقبول الشكل وحنون.

رغبته في امرأة مطلقة أو أرملة دون أولاد، لا تتعدى 50 سنة، وحبذا تكون من الغرب، عاملة أو ماكثة في البيت.

134282