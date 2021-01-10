زواج.. رجال يريدون التعدد ونساء للاستقرار راغبون

ابراهيم من غليزان، إطار في الدولة، 51 سنة، مطلّق بأبناء في رعاية والدتهم، صاحب مسكن خاص، يريد زواج مستقر.

يريد زوجة تنحدر من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، لا تتجاوز 42 سنة، عاملة، مطلقة أو أرملة من دون أولاد، وراغب في زواج سعيد.

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الرقم السري: 133867

إبن ميلة يريدها جميلة الشكل والأخلاق

رياض من ميلة،39 سنة، يريد زوجة 28 سنة،عزباء، مطلقة أو أرملة من دون أولاد،موظفة أو ماكثة في البيت، بيضاء البشرة.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133868

نساء من الشرق

بنت ڤالمة تبحث عمن يعاملها بالمعروف

سمية من ولاية ڤالمة، عزباء، 42 ربيعا، بيضاء البشرة ومقبولة الشكل، على قدر من الأخلاق ومن أسرة محافظة.

أتمنى الارتباط رجل من شرق البلاد، لا يتجاوز 50 عاما، أرمل أو مطلقا، أريده على دين وحسن خلق، ويوفر زواج سعيد.

الرقم السري: 133871

من يريد إبنة “بونة” حليلة؟

أنا عزباء من عنابة، 40 عاما، ماكثة يالبيت، أناشد قلب رجل من إحدى ولايات الشرق الجزائري.

حبذا لو كان أرمل بطفل أو طفلين، أقبله مطلقا من دون أولاد، عاملا مستقرا، سنه لا يتجاوز الخمسين.

الرقم السري: 133872

مربيات أجيال يبحثن عن ابن الحلال

“إبنة الورود” تجعل السعادة في قلبك تسود

ليلى،35 ربيعا، تعمل أستاذة في الطور الابتدائي، لم يسبق لها الزواج، متحجبة ومتوسطة القامة، تريد زواج مستقر.

تريد رجل، لا يتجاوز 45 عاما، من ولايات الوسط الجزائري، موظف مستقر، أعزب، مطلقا أو أرمل من دون أولاد.

الرقم السري: 133873

عشرينية وهرانية تعدك بحياة وردية

من وهران،ريهام، 28 سنة، عزباء، جميلة ومثقفة، تمارس مهنة التعليم، تريد رجل من سيدي بلعباس، تلمسان أو وهران.

سنه بين 30 و40 عاما، تقبله أعزب، ذو عمل مستقر ومسكن خاص، ويعرف معنى زواج مستقر.

الرقم السري: 133874

من يصون هند ويأخذ بيدها؟

هند من ورقلة، 41 سنة، أستاذة في الطور المتوسط، لم يسبق لها الزواج، تريد رجل حنون.

سنه لا يتجاوز 50 عاما، أعزب، مطلقا أو أرمل بطفل واحد، عاملا مستقرا.

الرقم السري: 133875