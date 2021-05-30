زواج.. عازبات ورجال يبحثون عن الحلال

من العاصمة، محمد، عمره 36 سنة، محترم وعلى قدر كبير من الأخلاق والرفعة، أعزب وموظف مستقر ولديه مسكن خاص. لا يريد إلا أن يكون له نصيب مع شابة لا تتجاوز 33 سنة، يريدها من العاصمة وضواحيها، عزباء. وأهم شرط لديه أن تكون ماكثة في البيت، وله عليها أن يحترمها ويوفيها قدرها.

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الرقم السري : 134827

ابراهيم من تلمسان، 40 سنة ذو خلق ودين وصاحب شهامة لمسناها من خلال حديثنا معه، أعزب، لم يسبق له الزواج. موظف في مؤسسة عمومية، لديه مسكن خاص. يريد أن فتاة من الغرب، بين 25 و35 سنة، عزباء، ويقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، شقراء البشرة وماكثة في البيت.

134828

شاب من المدية، 42 سنة، أعزب وعامل في قطاع البناء، يملك مسكنا خاصا ويريد أن يحقق حلم والديه بأن يكون مستقرا. يريد شابة لا يتعدى عمرها 35 سنة، من والوسط، بيضاء البشرة وممتلئة الجسم، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد.

134829

فتاة من الغرب، 28 سنة، مطلقة ولي بنتين في رعايتي، ماكثة في البيت مقبولة الشكل، حامدة لله وشاكرة لفضله. أبتغي لحياتي رجلا صالحا وصادقا، الوسط أو الغرب، 30 إلى 45 سنة، لا يهمني أرمل أو مطلقا بأولاد.

134830

أمينة من عين الدفلى، 28 سنة، مطلقة دون أولاد، ذات جمال أخاذ، حيث أنني بيضاء البشرة سوداء العينين، ماكثة بالبيت. أريد رجل سنه من 30 إلى 45 سنة، من الوسط أو الغرب، أقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد. ومناي أن يكون صادقا ومحترما يلفني بالحب وأمنحه بدوري كل المودة.

134831

أمينة من الشرق 40 سنة، عزباء وأشغل منصب إطار بمؤسسة عمومية، ناجحة، أزرع البهجة والسرور أينما حللت، حلوة الصيت والمعشر. أريد رجل، بين 48 و55 سنة، من الشرق، أقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد. وأشترط أن يكون لمن سيطرق باب قلبي مسكن خاص ولي عليه الوفاء والإخلاص.

134832

أنا حياة من الوسط، 43 سنة، موظفة بقطاع التعليم العالي، مثقفة وذات همّة، وارتداء الثوب الأبيض مع رجل سخي المشاعر. أريده من إحدى ولايات الوسط الجزائري، وكل ما أتمناه أن يكون ذو مستوى جامعي، سنه بين 44 و52 سنة. وأقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد، موظف مستقر ولديه مسكن خاص، وأنا جادة.

134833