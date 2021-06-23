زواج.. عازبات وعاصميون يبحثون عن الحلال والاستقرار

شابة من سطيف، عزباء وبشوشة، طيّبة القلب والمعشر، وتبحث عن زواج مستقر. تريد رجل من الشرق أو الوسط، لا يتجاوز 50 عاما، مطلقا أو أرمل بأولاد، عاملا مستقرا وحبذا لو لديه مسكن.

الفتاة تريد زواج مستقر وسعيد رفقة شاب يعرف قيمة المرأة، ويعي جيدا معنى المسؤولية. كما تبحث عن رجل شهم وأصيل ومن أسرة سليلة.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134991

شابة من تلسمان، 37 عاما، عزباء، ماكثة في البيت وتبحث عن زواج سعيد. اريد رجل من الغرب، لا يتعدى 55 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل، عاملا وحبذا لو يكون لديه مسكن.

134992

امرأة من الشرق، 50 سنة، جميلة، ومتوسطة القامة، متقاعدة، مطلقة دون أولاد. تريد زواج مستقر رفقة رجل من الشرق، 52 و60 سنة، لا يهم إن كان مطلّقا أو الأرمل، عاملا مستقرا.

134993

شاب من سطيف، 31 سنة، أعزب، تاجر، لديه مسكن خاص. يتمنى من الشرق، أقل من 30 عاما، فتاة متقية، عزباء، موظفة أو ماكثة في البيت.

134994

شاب من سطيف، 38 سنة، أعزب،صيدلي، كوّن نفسه وأمّن لنفسه بيتا. يريد امرأة من الشرق أو العاصمة، لا تتجاوز 38 سنة، يفضلها ماكثة في البيت، ولا يهم عاملة، عزباء.

134995

رجل من قسنطينة، أعزب، عامل بـ”سوناطراك” بسكيكدة، 43 سنة، ولديه مسكن خاص. يريد زوجة من الشرق، أقل من 38 سنة، عازبة، مقبولة الشكل وطويلة القامة.

134996

شاب من غليزان، إطار في الدولة، 51 سنة، مطلّق بأبناء في رعاية والدتهم، لديه مسكن خاص. يريد زواج حلال مع امرأة من الغرب أو الوسط، لا تتجاوز 42 سنة، عاملة، ويقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد.

134997

رجل من وهران، 55 عاما، أرمل دون أولاد، طباخ، ولديه مسكن خاص. يريد زوجة، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، لا تتعدى 50 سنة، من الغرب، عاملة أو ماكثة في البيت.

134998

عاصميون يبحثون عن زواج الحلال

رجل من العاصمة، 42 عاما، أرمل، وأب لطفلين، موظف ولديه مسكن خاص. يريد امرأة من العاصمة أو ضواحيها، أقل من 42 سنة، يفضلها ماكثة في البيت، ولا يهم أرملة أو مطلقة ببنت.

134999

عاصمي موظف مستقر وله مسكن خاص، أعزب، لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 42 سنة. يريد امرأة من العاصمة وضواحيها، لا تتجاوز 40 سنة، عاملة أو ماكثة بالبيت، مطلقة أو أرملة بطفل واحد.

135000