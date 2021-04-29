زواج.. عازبات ومطلقات يردن الاستقرار

شابة من الوسط، عازبة، 40 سنة، عاملة مستقرة بمؤسسة وطنية، جميلة الشكل ومتوسطة القامة.

تريد زوج من الوسط، خاصة المدية، العاصمة، البويرة والبليدة، أقل من 50 سنة.

لا يهم أرمل أو مطلقا، عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134615

شابة من العاصمة، 35 سنة، لم يسبق لها الزواج، ماكثة في البيت، حنونة وصادقة تعي جيدا مسؤولياتها.

تتمنى رجل، تفضله من العاصمة وضواحيها، لا يتجاوز 45 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل دون أولاد عمل مستقر ومسكن خاص.

134616

شابة من بومرداس، 35 سنة، موظفة مستقرة، جميلة الجوهر والمظهر.

تريد رجل من الوسط، لا يتجاوز 45 سنة، موظف مستقر ولديه مسكن خاص، تقبله مطلقا أو أرمل حتى بأولاد.

134617

امرأة مطلقة وأم لبنتين، 43 سنة، مقبولة الشكل جدا ومتوسطة القامة.

تريد رجل لا يتعدى 55 سنة، ولا يهم أرمل أو مطلقا، عاملا مستقرا.

134618

امرأة من الشرق، 58 سنة، مقبول الشكل ومتوسطة القامة، متقاعدة من مؤسسة وطنية، عازبة.

تتمنى رجل لا يتعدى 70 سنة، ولا بأس إن كان أرمل أو مطلقا حتى بأولاد.

134619

شابة من قسنطينة، 37 سنة، عزباء، ماكثة بالبيت.

تريد رجل موظفا لا يتعدى 50 سنة، يكون من الوسط والشرق،حبذا لو لديه مسكن، ولا يهم أرمل أو مطلقا.

134620

شابة من مستغانم، 40 سنة، مطلقة دون أولاد، أستاذة بالطور المتوسط، جميلة ورشيقة.

تريد رجل من الغرب،لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل دون أولاد، موظفا مستقرا، لو يكون لديه مسكن خاص.

134621

شابة من وهران، 30 سنة، عازبة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، معلمة.

تريد رجل من الغرب،خاصة وهران، سيدي بلعباس أو تلمسان،لا يهم أرمل أو مطلقا دون أولاد،عامل مستقر، لا يتعدى 45 سنة.

134622

فتاة من البليدة، 35 سنة، موظفة في سلك التعليم، جميلة ومهذبة، الجميع يشيد بخصالي وشمائلي.

تتمنى رجل لا يتعدى 45 سنة، أعزب، وأقبله مطلقا أو أرمل دون أولاد، عامل مستقر، وحبذا لو لديه مسكن خاص.

134623

سارة من الوسط، 30 سنة، معلمة، متوسطة القامة.

تحلم برجل من الوسط، لا يتعدى 45 سنة، أعزب، ولا يهم مطلقا أو أرمل بطفل واحد.

134624

شابة من الشلف، 38 سنة، عازبة، موظفة مستقرة بمؤسسة عمومية، ترتدي الحجاب الشرعي.

تريد رجل من الوسط، الغرب والشرق، أقل من 50 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل،عامل مستقر، وحبذا لو لديه مسكن.

134625

شابة من العاصمة، 42 سنة، عاملة بمؤسسة عمومية، عازبة.

تريد رجل من العاصمة أو الولايات المجاورة، أقل من 55 سنة،لا يهم أرمل أو مطلقا بولدين، حبذا لو لديه مسكن.

134626

شابة من ڤالمة، عازبة، 41 سنة، تعتلي منصبا هاما في قطاع حساس.

تتمنى رجل من الوسط أو الشرق،لا يتجاوز 50 سنة، تقبله أرمل أو مطلقا بولد، عامل مستقر وحبذا لو لديه مسكن.

134627