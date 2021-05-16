زواج.. عازبات ومطلقون يبحثون عن الاستقرار

سامية من العاصمة، عزباء 44 سنة، ماكثة في البيت شريفة، ذات قلب طيب، محترمة وجادة.

تريد رجل أرمل بأولاد تعد أن تكون لهم نعم الأم، سنه لا يتجاوز 55 سنة، من العاصمة وضواحيها.

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الرقم السري : 134727

شابة من الشرق، 42 سنة، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، لم يسبق لها الزواج.

تريد رجل من العاصمة، لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، مثقف.

134728

امرأة من القبائل، 40 سنة، مطلقة بيضاء البشرة، متوسطة القامة، ماكثة في البيت.

تريد رجل من الوسط أو الشرق، سنه لا يتجاوز 60 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل بطفلين.

134729

أنا عاصمية، 50 سنة، مطلقة، بيضاء البشرة، حيوية ونشيطة، ربة بيت.

أريد رجل لا يتجاوز 70 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد بالغين، و أقبل التنقل للعيش إلى أي ولاية من ربوع بلادي.

134730

من البليدة عزباء، 42 سنة، بشوشة وحنون، على قدر كبير من المسؤولية، عروس ممتازة لمن يطمح في الاستقرار والثبات.

اريد رجل من الوسط، لا يتجاوز 50 سنة، تقبله مطلقا دون أولاد، وأرمل بأولاد، العمل المستقر والسكن الخاص.

134731

شابة من مستغانم، 40 سنة، عزباء، لم يسبق لها الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، سمراء البشرة، متوسطة القامة.

تريد رجل لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل بولدين فقط، وشرطها أن يكون موظفا مستقرا.

134732

محمد من العاصمة، 38 سنة، إطار في مؤسسة مالية مرموقة، أعزب، لديه مسكن خاص.

يريد، شابة لا تتجاوز 34 سنة، عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، ماكثة في البيت.

134733

سيد احمد من وهران، 50 سنة، مطلق بولدين في رعاية الزوجة، موظف مستقر في مؤسسة نظامية، لديه مسكن خاص.

يريد امرأة لا تتجاوز 48 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، موظفة أو ماكثة في البيت.

134734