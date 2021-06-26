زواج.. فتيات ورجال يريدون الاستقرار

شاب من سطيف، أعزب، 31 سنة، تخصص في صناعة الحلويات، ويملك مسكنا خاصا. يريد امرأة عازبة، أقل من 30 سنة، عاملة أو ماكثة في البيت، مقبولة الشكل، من أي ولاية من الوطن.

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الرقم السري : 135011

شاب من سوق أهراس، موظف مستقر في مؤسسة وطنية، 36 سنة، ولديه مسكن. يريد امرأة عزباء موظفة في سلك التعليم، تتجاوز 35 سنة، لا تهمه الولاية بقدر ما يهم التدين والخوف من الله.

135012

رجل من بجاية، 52 سنة، أعزب، صاحب الطلب مستعجل على الزواج. يريد امرأة تكون من أو القبائل، عازبة، أقل من 45 سنة، أرملة أو مطلقة دون أولاد، يفضلها ماكثة في البيت.

135013

رجل من سيدي بلعباس، أعزب، 32 سنة، موظف مستقر ومقيم مع الأهل. يريد امرأة أقل من 30 سنة، لا يهم إن كانت عاملة أو موظفة، من الغرب أو الوسط، عزباء.

135014

رجل من البويرة، 41 سنة، مطلق دون أولاد، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، لديه مسكن خاص. يفضلها من الوسط، أقل من 40 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، موظفة أو ماكثة في البيت.

135015

رجل من الغرب، مضى من عمره 49 عاما، متقاعد من مؤسسة وطنية، ولديه مسكن لائق جدا. يريد امرأة عاصمية أو الغرب، عاملة أو في البيت ماكثة، أقل من 40 سنة، مقبولة الشكل، ترتدي اللباس الشرعي ومتدينة.

135016

شابة من عنابة، خياطة في البيت، 43 سنة، عازبة، تملك قد ممشوق وجميلة الشكل. تريد رجل لا يهم أرمل أو مطلقا، عامل مستقر، وحبذا لو يكون له مسكن خاص، لا يتعدى 60 عاما.

135017

فتاة من سطيف، 33 سنة، طلقة بطفل، ماكثة في البيت، متوسطة القامة ومقبولة الشكل. تريد رجل، لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص.

135018

شابة من جيجل، عزباء لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 44 سنة، ماكثة في البيت. تريد رجل تقبله أرمل أو مطلقا، لا يتعدى 55 عاما، عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون له مسكن.

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