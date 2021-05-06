زواج.. فتيات ورجال يريدون الحلال

فتاة من وهران، 28 سنة، عازبة، ماكثة بالبيت، جميلة الشكل، ومتوسطة القامة.

تتمنى رجل من الغرب، لا يتعدى 45 سنة، أعزب، أرمل أو مطلق، موظف مستقر، وتقبل العيش مع أهله.

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الرقم السري : 134665

فتاة مطلقة دون أولاد، من سوق أهراس، 27 سنة، ماكثة بالبيت، جميلة الشكل ومتوسطة القامة.

تتمنى رجل من الشرق أو الوسط، أقل من 40 سنة،لا يهم أرمل أو مطلق، عامل مستقر، لو لديه مسكن خاص.

134666

شابة من العاصمة، 44 سنة، لم يسبق لي الزواج، ماكثة بالبيت.

أريد رجل أقل من 55 سنة، لا بأس أرمل أو مطلق، عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

134667

شابة 44 عام، ابنة القبائل، مطلقة بدون أولاد، ماكثة بالبيت، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة.

تريد رجل لا يهم مطلقا أو أرملا لا يتجاوز سنه 60سنة، من إحدى ولايات الوسط الجزائري.

134668

شابة عاصمية، 42 سنة، مطلقة ولها بنت في رعايتها، متدينة وحكيمة بإدارة أمور البيت، يتيمة الوالدين.

تريد رجل لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد، وتعد أن تكون نعم الزوجة.

134669

شاب من العاصمة، عاملا مستقرا، ولديه سكن، يبلغ من العمر 36 سنة.

يريد شابة من العاصمة والولايات المجاورة، لا تتجاوز 33 سنة، عزباء، موظفة أو ماكثة في البيت.

134670

علي من تيزي وزو، 41 سنة، أعزب، أعمل بالعاصمة، وأنا مستقر فيها.

يتمنى زوجة من الوسط، سنها أقل من 38 سنة، عازبة، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

134671

رجل من قسنطينة، 42 سنة، أعزب، تاجر، ولدي سكن في طور الإنجاز.

يناشد زوجة من الشرق، 25 و32 سنة، لا يهمه مطلقة أو أرملة بدون أولاد، يفضلها ماكثة بالبيت، ولا بأس موظفة.

134672

شاب 39 سنة، من قسنطينة، مطلق دون أولاد، موظف بقطاع الصحة، ولديه مسكن خاص، وسيم وطويل القامة.

يريد امرأة من الوسط أو الشرق،أقل من 35 عام، عازبة، أرملة أو مطلقة، ويفضلها ماكثة بالبيت ولا بأس عاملة.

134673

رجل من العاصمة، 50 سنة، عامل مستقر ولديه مسكن خاص، مطلق دون أولاد.

يريد امرأة لا تتعدى 50 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد عاملة أو ماكثة بالبيت.

134674