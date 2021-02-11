زواج.. ماكثات في البيت ورجال يبحثون عن الحلال

كمال من بجاية، 55 سنة، متقاعد من قطاع الصحة، رجل محترم وذو مبادئ، خلوق وطيّب المعشر، لديه مسكن خاص.

يريد زوجة، بين 40 و50 عاما، من العاصمة أو مناطق القبائل، عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد.

لا يهمّه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134094

مصطفى من البليدة، 58 سنة، تاجر، وعلى ضوء الكتاب والسنة، يريد أن يتخذ زوجة ثانية له يحيا إلى جانبها الراحة.

يريد زوجة من الوسط، امرأة، 30 إلى 42 سنة، حبذا لو كانت عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة ببنت.

134095

جمال من العاصمة، أعزب، 40 سنة، مسيّر شركة خاصة، لديه بيتا مستقلا.

يرغب زوجة من العاصمة وضواحيها، عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، من 28 إلى 35 سنة.

134096

نعيمة من غليزان، مطلقة، ماكثة في البيت، 40 سنة، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة.

تريد رجل لا يتجاوز الستين، تقبل الارتباط برجل مطلق أو أرمل بأولاد ترعاهم وتسهر على راحتهم.

134097

امرأة، 48 سنة، مطلقة من دون أولاد، ماكثة بالبيت وربّة ممتازة وذات حشمة ووقار وتربية صالحة.

تريد زوج من الشرق، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، لا يتعدى 60 عاما، عامل مستقر.

134098

سامية من تيارت 46 سنة، مطلقة من دون أولاد، بيضاء البشرة، طويلة القامة، لديها “دبلوم” في الحلاقة.

تريد رجل متدين، 50 إلى 60 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد، موظف مستقرا ولديه مسكن خاص.

‫134099

جميلة من برج بوعريرج، 56 سنة، مطلقة من دون أولاد، موظفة مستقرة بمؤسسة عمومية، لدي مسكن خاص.

أريد رجل لا يتجاوز 70 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل، كما أقبل التعدد.

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