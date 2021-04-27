زواج.. ماكثات في البيت ورجال يبحثون عن الاستقرار

أنا رجل 50 سنة، أنحدر من منطقة القبائل، أرمل ولي أولاد، مقاول، لدي مسكن خاص.

أريد امرأة لا تتعدى 50 سنة، أقبلها أرملة أو مطلقة من دون أولاد، وشرطي أن تكون ماكثة في البيت.

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الرقم السري : 134600

عمر من العاصمة، 58 سنة، أرمل بلا أولاد، لديه مسكن، تاجر.

يريد زوجة من العاصمة والولايات المجاورة لها، لا تتعدى 50 سنة، لا بأس أرملة أو مطلقة، عاملة أو ماكثة بالبيت.

134601

رجل من باتنة، أرمل، أب لأولاد، 46 سنة، موظف مستقر ولدي مسكن خاص.

أرغب زوجة من الشرق، لا تتعدى 40 سنة، موظفة أو ماكثة بالبيت، ولا يهم مطلقة أو أرملة بطفل واحد فقط.

134602

امرأة من العاصمة، 40 سنة، ماكثة في البيت مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، عازبة.

تريد رجل من العاصمة والولايات المجاورة، أقل من 60 سنة، لا يهم أرمل أو مطلقا، عامل مستقر، ويكون لديه مسكن.

134603

امرأة من وهران، عازبة، لم يسبق لها الزواج، 52 سنة، جميلة ماكثة بالبيت.

تريد رجل من الغرب أو الوسط، لا يتجاوز 72 سنة، تقبله أرمل أو مطلقا، ويكون لديه مصدر رزق ومسكن خاص.

134604

سيدة من أم البواقي، 50 سنة، على قدر من الحياء، والأخلاق الرفيعة، والجمال، ماكثة في البيت.

تتمنى رجل لا يتعدى 60 سنة، لا يهم وضعه الاجتماعي، عاملا أو متقاعدا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

134605

امرأة من الشرق، 48 سنة، لم يسبق لي الزواج، إطار في مؤسسة عمومية، ناجحة في حياتي والحمد لله.

وجميلة، مرحب بي أينما حللت، مرحة وبشوشة.

أريد أن أرتقي إلى مصاف المتزوجات مع رجل يقدر ما بلغته من نجاح، سنه بين 48 و55 سنة.

أبتغيه من إحدى ولايات الشرق الجزائري نظرا لظروف عملي، أقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد.

وكل شرطي أن يكون له مسكن خاص ولي عليه الوفاء والإخلاص.

134606