زواج.. ماكثات في البيت ورجال يبحثون عن التعدد

أنا نعيمة من غليزان، 40 سنة، مطلقة من دون أولاد، على قدر كبير من الأخلاق والتربية الصالحة، ماكثة في البيت.

أريد رجل، لا تهمّني ولايته، لا يتجاوز 60 عاما، مطلقا أو أرمل بأولاد.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133962

أنا امرأة، 48 سنة، من ولاية الشلف، عزباء، ماكثة في البيت، طويلة القامة، بيضاء البشرة، محترمة وعفيفة.

أريد رجل، لا يتجاوز 65 عاما، مطلقا أو أرمل بـ4 أطفال، من الشلف وضواحيها ومناطق الوسط الجزائري.

الرقم: 133963

أنا محمد من العاصمة، 63 سنة، أحيا وحيدا في بيتي بعد وفاة زوجتي، متقاعد من مؤسسة عمومية، لي بنتان بالغتان.

أريد امرأة من الوسط، لا تتعدى 45 سنة، مطلقة أو أرملة من دون أولاد، ماكثة في البيت، لأنني ميسور ومقتدر.

الرقم: 133964

أنا رجل من العاصمة، 50 سنة، موظف مستقر بإحدى المؤسسات الخاصة، لم يسبق لي الزواج، ولدي مسكن خاص.

أريد زوجة من إحدى ولايات الوسط، لا تتجاوز 40 سنة، عزباء وجميلة الشكل، ماكثة في البيت.

الرقم: 133965

أنا خليل من العاصمة، 41 سنة، موظف مستقر، لي مسكن خاص وبإمكاني أن أضمن مسكنا خاصا للزوجة الثانية.

أريدها من العاصمة وضواحيها، أرملة بأولاد، لا يهمني موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم: 133966

أنا كمال من غليزان، 52 سنة، تاجر ميسور الحال، أعزب، لم يسبق لي الزواج بسبب بعض الظروف.

أريد زوجة، متدينة ترتدي اللباس الشرعي والجلباب، لا تتجاوز 40 عاما، عزباء، مطلقة أو أرملة من دون أولاد.

الرقم: 133967

أنا سيدة من إحدى مناطق الوسط الجزائري، 47 سنة، مطلقة من دون أولاد، موظفة مستقرة في مؤسسة مرموقة، جميلة وطيبة.

أريد رجل، لا يتجاوز 65 عاما، من إحدى مناطق الوسط الجزائري، مطلقا أو أرمل من دون أولاد، صاحب وظيفة.

الرقم: 133968