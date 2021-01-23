زواج.. ماكثات في البيت ورجال يبحثون عن التعدد

أنا نعيمة من غليزان، 40 سنة، مطلقة من دون أولاد، على قدر كبير من الأخلاق والتربية الصالحة، ماكثة في البيت.
أريد رجل، لا تهمّني ولايته، لا يتجاوز 60 عاما، مطلقا أو أرمل بأولاد.
للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802
الرقم السري: 133962
أنا امرأة، 48 سنة، من ولاية الشلف، عزباء، ماكثة في البيت، طويلة القامة، بيضاء البشرة، محترمة وعفيفة.
أريد رجل، لا يتجاوز 65 عاما، مطلقا أو أرمل بـ4 أطفال، من الشلف وضواحيها ومناطق الوسط الجزائري.
الرقم: 133963
أنا محمد من العاصمة، 63 سنة، أحيا وحيدا في بيتي بعد وفاة زوجتي، متقاعد من مؤسسة عمومية، لي بنتان بالغتان.
أريد امرأة من الوسط، لا تتعدى 45 سنة، مطلقة أو أرملة من دون أولاد، ماكثة في البيت، لأنني ميسور ومقتدر.
الرقم: 133964
أنا رجل من العاصمة، 50 سنة، موظف مستقر بإحدى المؤسسات الخاصة، لم يسبق لي الزواج، ولدي مسكن خاص.
أريد زوجة من إحدى ولايات الوسط، لا تتجاوز 40 سنة، عزباء وجميلة الشكل، ماكثة في البيت.
الرقم: 133965
أنا خليل من العاصمة، 41 سنة، موظف مستقر، لي مسكن خاص وبإمكاني أن أضمن مسكنا خاصا للزوجة الثانية.
أريدها من العاصمة وضواحيها، أرملة بأولاد، لا يهمني موظفة أو ماكثة في البيت.
الرقم: 133966
أنا كمال من غليزان، 52 سنة، تاجر ميسور الحال، أعزب، لم يسبق لي الزواج بسبب بعض الظروف.
أريد زوجة، متدينة ترتدي اللباس الشرعي والجلباب، لا تتجاوز 40 عاما، عزباء، مطلقة أو أرملة من دون أولاد.
الرقم: 133967
أنا سيدة من إحدى مناطق الوسط الجزائري، 47 سنة، مطلقة من دون أولاد، موظفة مستقرة في مؤسسة مرموقة، جميلة وطيبة.
أريد رجل، لا يتجاوز 65 عاما، من إحدى مناطق الوسط الجزائري، مطلقا أو أرمل من دون أولاد، صاحب وظيفة.
الرقم: 133968
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