زواج.. ماكثات في البيت ورجال يريدون الحلال

أنا شابة من الجنوب، 40 سنة، أستاذة تعليم، متزنة وجميلة المبادئ، أرى أن الحياة لا طعم لها دون زوج صادق.

اريد رجل لا تهمّني ولايته، أقبله حتى لو كان في الستين من العمر، مطلق أو أرمل بأولاد.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134735

أنا ريهام من وهران،عمري 28 سنة، عزباء، طويلة القامة، بيضاء البشرة، مدللة أهلي ومدبرة جيدة لشؤون البيت.

أريد رجل من الغرب، خاصة تلمسان، سيدي بلعباس، ووهران، بين 30 و40 سنة، أعزب.

134736

شاب من البليدة، 43 سنة، أعزب، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة وطنية، لديه مسكن خاص، مقبول شكل.

يريد امرأة من البليدة والعاصمة، عزباء، أقل من 40 سنة، ماكثة بالبيت أو عاملة بسلك التعليم، وجميلة.

134737

رجل من بسكرة، 45 سنة، لم يسبق له الزواج، عامل مستقر ولديه مسكن خاص، مقبول الشكل وحسن الأخلاق.

يريد امرأة عزباء، من 30 إلى 40 سنة، لا تهمه المنطقة، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت.

134738

شاب من الغرب أعزب، لم يسبق له الزواج، 37 سنة، تاجر ويملك مسكنا خاصا، مقبول .

يبحث عن زوجة عزباء، 25 إلى 30 سنة، عاصمية أو الغرب، إما عاملة بقطاع التربية أو ماكثة في البيت.

134739

أنا في 40 سنة، عزباء، إطار في التعليم العالي، خمرية البشرة.

أريد رجل لا يتجاوز 55، أقبله مطلقا أو أرمل بطفل واحد، وشرطي أن يكون لديه مسكن خاص.

134740

رجل من العاصمة، 56 سنة، مطلق ولي بنت لي مؤسسة أسيرها بكثير من النجاح والرقي، لي بيت كبير.

أريد امرأة، 40 و50 سنة، من العاصمة أو ولايات الجوار، أقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، ارملة أو ماكثة بالبيت.

134741

عاصمية، 36 سنة، جميلة، ماكثة في البيت توفي زوجي وترك لي أمانة تتمثل في إبني الذي لا يمكنني التخلي عنه.

اريد رجل من العاصمة، لا يتعدى 50 سنة، وأكثر ما أتوقه أرمل مثلي بطفل أو طفلين.

134742