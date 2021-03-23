زواج.. ماكثات في البيت ورجال يريدون الحلال

عاصمية 59 سنة، متقاعدة من مؤسسة عمومية مرموقة، مطلقة دون أولاد، أبدو أصغر من سني بكثير.

أريد انسان لا يتجاوز 75 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل، لديه مسكن خاص ومصدر رزق ثابت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134351

رجل من قسنطينة، 77 سنة، أرمل وأب لأبناء متزوجين مستقرين في حياتهم، لدي مسكن خاص .

أريد امرأة من الشرق، بين 55 و65 عاما، لا أمانع مطلقة أو أرملة دون أولاد، ماكثة في البيت.

134352

رجل من العاصمة، 68 سنة، أرمل وأب لبنتين هما كل شيء في حياته، متقاعد ولديه مسكن خاص.

أبتغي امرأة من العاصمة وضواحيها، حبذا لو تكون عاملة، أقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، لا تتجاوز 60 سنة.

134353

رجل من تيارت، 47 سنة، أبنائي مستقلون في بيت ولي بيت آخر.

أريد إنسانة من الغرب، لا تتعدى 43 سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بأولاد، ماكثة في البيت.

134354

أنا أرمل من البليدة، أب لبنتين هما كل حياتي، 54 سنة متقاعد، أملك مسكنا.

أريد امرأة من الوسط، لا تتجاوز 50 عاما، أقبلها مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين، ماكثة في البيت.

134355

أنا عاصمية، 41 سنة، لم يسبق لي الزواج، ربة بيت ممتازة سمراء وجميلة، سليلة أسرة محترمة ومحافظة.

أريد رجل من العاصمة أو الولايات المجاورة، بين 41 و53 سنة،أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد العمل والسكن من أولى الأولويات.

134356

امرأة من سوق اهراس، 48 سنة، لم يسبق لي الزواج، ماكثة بالبيت، جميلة وطويلة القامة.

أناشد رجل لا يتجاوز 70 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد.

134357

بلغت 55 سنة، متقاعد من مؤسسة عمومية ولي مسكن خاص بالعاصمة هو أكثر شيء استثمرت فيه وقتي ومالي.

أريد امرأة لا تتجاوز 55 سنة، أحبذها عاملة، كما أقدّر دور الأنثى الماكثة في البيت، لا يهمني مطلقة أو أرملة.

134358