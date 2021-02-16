زواج.. ماكثات في البيت ومطلقات يناشدن الحلال

أسماء من وهران، 28 سنة، تحظى دوما بالإعجاب، عازبة، لم يسبق لها الارتباط، ماكثة في البيت ومدبّرة من الطراز الرفيع.

تريد من الغرب، لا يتعدى 45 عاما، أعزب، أرمل أو مطلقا، موظف مستقر، وتقبل العيش مع أهله.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134126

امرأة من سوق أهراس، مطلقة بابنها الوحيد، 27 سنة، ماكثة في البيت، جميلة الشكل ومتوسطة القامة.

تبحث عن رجل ينسيها ما فات، من الشرق أو الوسط، أقل من 40 عاما، لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا.

عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

134127

رجل من الشرق، مقيم وعامل في مؤسسة عسكرية بالعاصمة، 44 سنة، أرمل، لديه بنت حاليا تحت رعاية خالتها،لديه مسكن خاص.

يتمنى امرأة من العاصمة أو الولايات المجاورة لها، الشرق، لا تتعدى 40 عاما،لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة،ماكثة بالبيت.

134128

رجل من الشرق، 55 سنة، أرمل، يعيش وحيدا في منزله الخاص، متقاعد من مؤسسة هامة.

يريد امرأة، ماكثة في البيت، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة حتى بأولاد، سنها لا يتعدى 50 عاما.

134129

أنا محمد من العاصمة، أرمل وأب لبنتين، متقاعد، مسكن خاص، 63 سنة.

أريد زوجة من العاصمة،أو من الولايات المجاورة لها،لا تتعدى 55 عاما،لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة ببنت أو ولد.

شرطه الوحيد أن تكون ماكثة في البيت.

134130