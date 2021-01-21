زواج.. مطلقات وارامل يريدون الاستقرار

أنا سيدة من العاصمة قبائلية، 40 سنة، مطلقة بطفل تحت رعايتي، حرفية، جميلة الشكل، بيضاء البشرة وطويلة القامة.

أود رجل من إحدى ولايات الوسط، لا يتجاوز 60 عاما، مطلقا أو أرمل حتى بأولاد، لديه مسكن ومصدر رزق ثابت.

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الرقم السري: 133955

شابة من ولايات الوسط، 35 سنة، تدير أمور البيت بحنكة وتقدّس رسالة المرأة التي تسخّر حياتها في تربية أبنائها.

لا شرط لها في الرجل من وسط أو غرب البلاد، لا يتجاوز 45 عاما، مطلقا أو أرمل بطفلين.

الرقم السري: 133956

شابة من العاصمة، مطلقة ليس لديها أولاد، متجلببة، 40 سنة، ماكثة في البيت، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة ومعتدلة القوام.

تريد زوج من العاصمة والولايات المجاورة لها، أقل من 50 عاما، عامل مستقر، أرمل أو مطلقا، كما أقبل التعدد.

الرقم السري: 133957

سعيد من تمنراست، 32 سنة، أعزب، موظف مستقر بمؤسسة خاصة، لديه مسكن خاص.

يريد السعيد شابة لم يسبق لها الزواج، لا تتعدى 30 عاما، لا تهمه ولايتها، موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري:133958

جمال، 49 سنة، لم يسبق له الزواج، تاجر وله بيت مستقر، من القبائل.

يريد جمال زوجة لا تتجاوز 50 عاما، موظفة أو ماكثة في البيت، مطلقة أو أرملة بأولاد.

الرقم السري: 133959

شاب من العاصمة، 39 سنة، أعزب، عامل مستقر ولديه مسكن خاص، محترم وجاد في طلبه.

يفضّلها من العاصمة أو الولايات المجاورة لها، لا تتعدى 33 عاما، عازبة، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري: 133960

كانت حياتي مستقرة،إلى أن جاءت الرياح بما لم تشتهيه السفن حين أصرّت زوجتي على الطلاق،وفضّ رابطة الزوجية التي كانت بيننا.

بالرغم من محاولاتي الكثيرة لغير ذلك،لأنني لم أكن أريد الشتات لأولادي،فبعد أولادي لم يعد لي ما أستصيغه من حلو الحياة.

أنا حميد من بومرداس، من الشرق الجزائري، في الـ56 من العمر، مطلق وأب لأولاد هم الآن تحت رعاية أمهم.

منّ الله عليّ بفضله ويسّر لي أمري في تجارتي، وأحوالي ميسروة والحمد لله، لي مسكن فسيح.

رغبتي كبيرة أن يلاقيني القدر بامرأة، لا تتعدى 45 عاما، من ولايات الشرق أو الوسط، ماكثة بالبيت،مطلقة أو أرملة بأولاد.

الرقم السري: 133961