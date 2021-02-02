زواج.. مطلقات ورجال يبحثون عن الاستقرار

134031

مطلقة وأم لبنتين، 43 سنة، لها تجارة بسيطة تمارسها وتكسب منها قوتها وقت بناتها، مقبولة الشكل جدا ومتوسطة القامة.

تتمنى رجل، لا يتعدى 55 عاما، ولا يهم إن كان أرمل أو مطلقا حتى بأولاد، يكون عاملا مستقرا.

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الرقم: 134031

امرأة من الشرق، 58 سنة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، متقاعدة من مؤسسة وطنية، عازبة لم يسبق لها الزواج.

تتمنى ونيس لا يتعدى 70 عاما، ولا بأس إن كان أرمل أو مطلقا حتى لو كان لديه أولاد.

134032

أنا شابة من مستغانم، 40 سنة، مطلقة من دون أبناء، أستاذة في الطور المتوسط، جميلة ورشيقة، متخلقة وحنونة.

أريد رجل من الغرب، لا يتجاوز 55 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد، موظفا مستقرا مسكن خاص.

134033

أنا شابة من وهران، 30 سنة، عازبة، لم يسبق لي الزواج، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

أريد رجل يكون من الغرب، ومن ولايات وهران أو سيدي بلعباس أو تلمسان، أريده أعزب فقط، بين 30 و40 عاما.

عامل مستقر، وأقبل العيش مع أهله.

134034

وليد من البويرة، مطلق من دون أولاد، 42 سنة، موظف في إحدى المؤسسات العمومية، يملك مسكنا خاصا.

يتمنى زوجة من ولايات الشرق أو الوسط، أقل من 35 عاما، عاملة أو ماكثة في البيت.

134035

شاب من ولاية تيزي وزو، 39 سنة، مطلق وليس لديه أولاد، عامل مستقر ومقيم مع الأهل.

يريد امرأة من ولاية البويرة أو تيزي وزو، يفضلها عاملة، ولا بأس إن كانت ماكثة في البيت.

لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد.

134036

رجل من إحدى ولايات الشرق، 45 سنة، لديه مسكن خاص.

ينتظر امرأة من الشرق، الغرب أو الوسط، سنها مناسب لسنّه،يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، موظفة أو ماكثة بالبيت.

134037