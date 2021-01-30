زواج.. مطلقات ورجال يريدون الاستقرار

صاحبة أول محطة عانقت خريفها الـ46، مطلقة حلاقة، بيضاء البشرة، طويلة القامة، هادئة وحنونة.

تريد رجل، سنه من 50 إلى 60 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل من الغرب الجزائري، موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

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أربعينية من غليزان، مطلقة من دون أولاد، ماكثة بالبيت، بيضاء البشرة، متوسطة القامة، ذات شأن وهمّة وكثير من الألفة والكياسة.

تريد زوج لا تهمها ولايته، أرمل أو مطلق بطفل أو طفلين، لا يتجاوز الـ60 عاما، يحترمها ويصونها ولها عليه كل الوفاء.

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عشرينية من معسكر، عزباء، لم يسبق لها الزواج، ماكثة في البيت، فتاة ذات أخلاق ودين، حافظة لكتاب الله، مسؤولة ومهذبة.

تريد رجل أعزب فقط، لا يتجاوز 37 عاما، عاملا مستقرا ولديه مسكن خاص، تعوّل صاحبة إعلاننا هذا على الجادين الصادقين.

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شابة عنابية، 26 عاما، جميلة وأنيقة، ماكثة في البيت، إلا أنها مسؤولة وواعية ومقتدرة على إدارة شؤونه بكل جدارة.

تريد رجل أعزب، كما تقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين، كما تقبل التعدد بشروط توفير السكن والعدل.

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من سطيف رجل، 35 سنة، مطلق واحتضن أبناءه الذين يرعاهم بكل حب ومسؤولية، تاجر، ولديه مسكن في طور الإنجاز.

يريد امرأة، لا تهمه المنطقة، لا يمانع مطلقة أو أرملة من دون أولاد، موظفة أو ماكثة في البيت، من أي منطقة.

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ابراهيم من غليزان، خمسيني وموظف في قطاع الأمن الوطني، رجل لم يلتفت لإعادة الزواج سوى بعدما كبر أبناؤه.

يريد امرأة من الغرب أو الوسط، 38 و48 عاما، موظفة أو ماكثة في البيت، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد.

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أنا امرأة من ولايات الشرق، 52 سنة، جميلة ومسرارة، متوسطة القامة وخمرية البشرة، متقاعدة دون أولاد.

أريد رجل من الشرق، بين 52 و60 عاما، أقبل بالمطلق والأرمل وشرطي الوحيد يتمثل في السكن الخاص.

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