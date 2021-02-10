زواج.. مطلقات وماكثات في البحث ورجال يبحثون عن الاستقرار

سيدة، 50 سنة، من الغرب، حرفية لم يسبق لها الزواج، ربّة بيت ممتازة، تجيد صناعة الحلويات التقليدية.

تريد رجل من الغرب، لا يتجاوز 60 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل، كما تقبل بالتعدد بتوفير مسكن خاص.

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الرقم السري : 134086

جيلالي من المدية، 47 سنة، لم يسبق له الزواج، عامل مستقر في مؤسسة عمومية، مقيم مع الأهل.

يريد امرأة من الوسط، سنها بين 30 و39 عاما، موظفة، عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد فقط.

134087

خالد من العاصمة 48 سنة، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، لديه مسكن خاص.

يريد خالد امرأة، بين 33 و40 عاما، عزباء، موظفة أو ماكثة في البيت.

134088

سمير من بجاية، 41 سنة، مهندس فلاحة، أعزب، لم يسبق له الزواج، لديه مسكن خاص.

يريد امرأة لا تتجاوز 38 عاما، من الوسط، حبذا لو كانت موظفة مستقرة.

134089

شابة عاصمية 42 سنة، لم يسبق لها الزواج، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة، ماكثة في البيت ومحنكة جدا في إدارة أموره.

تريد رجل من الوسط، لا يتعدى 50 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل، موظف مستقر ولديه مسكن خاص.

134090

سامية من العاصمة، 44 ربيعا، لم يسبق لها الزواج، تجيد إدارة أمور البيت.

تريد رجل من العاصمة وضواحيها، لا يتجاوز 50 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد،لديه مسكن خاص وعمل مستقر.

134091

إيمان من العاصمة، تبلغ من العمر 35 سنة، لم يسبق لها الزواج، ماكثة في البيت.

تبتغي رجل من العاصمة وضواحيها، لا يتجاوز 45 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد، عمل مستقر ومسكن خاص.

134092

أنا من ولاية عنابة، 45 سنة، لم يسبق لي الزواج، مسيّرة لمشروع خاص بات النجاح لي فيه.

أبتغي رجل من الشرق، بين 45 و55 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، أن يكون لديه مسكن خاص، وعامل مستقر.

134093