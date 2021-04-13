زواج.. مطلقات ومطلقون يريدون تجديد حياتهم

أسماء من وهران، 29 سنة، عزباء، لم يسبق لي الزواج، ممتنة لأهلي الذين زرعوا في قلبي وكياني كل جميل.

أريد رجل من الغرب، لا يتجاوز 42 سنة، حبذا لو يكون أعزب، أقبل الارتباط بمطلق أو أرمل دون أولاد.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134500

رقية من تلمسان، 37 سنة، عزباء وذات جمال أخّاذ ورونق، طويلة القامة، شقراء وذات بشرة بيضاء، ماكثة في البيت.

أريد زوج من الغرب، لا يتعدى 50 سنة، أكثر ما أناشده أن يكون له مسكن خاص ومصدر رزق ثابث.

134501

أنا عاصمية، 50 سنة، مطلقة دون أولاد، على قدر من الأناقة والجمال، طيّبة وحنونة.

أريد رجل حتى وإن كان سبعينيا، لأن الاستقرار أهم غاية، أقبل الارتباط بمطلق أو أرمل بأولاد بالغين.

134502

أنا عاصمية، 50 سنة، مطلقة دون أولاد، أبدو أقل من سني، ماكثة في البيت.

أريد رجل من العاصمة، لا يتجاوز 55 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين وسأكون نِعم الأمّ بإذن الله.

134503

محمد من تيسمسيلت، 33 سنة، مطلق، موظف مستقر ولديه مسكن وظيفي، مسؤول ومحترم ويقدّر المرأة.

يريد امرأة من الوسط، لا يتجاوز 31 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، موظفة أو ماكثة بالبيت.

134504

عبد الرحمن من قسنطينية، يعمل في العاصمة، مطلق دون أولاد ولديه مسكن خاص، 35 سنة.

يريد فتاة بين 30 و35 سنة، عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بطفلين، موظفة أو ماكثة في البيت.

134505

عبد الكريم، من مستغانم، يريد امرأة من الغرب، لا تتجاوز 48 سنة، مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين صغيرين.

ربّة بيت ممتازة، علما أنه مطلق بأولاد في رعاية والدتهم، وهو إطار محترم في سلك التعليم.

134506

رجل من بجاية، خمسيني، مطلق بطفل بالغ، موظف مستقر ولديه مسكن خاص.

يريد امرأة من الوسط أو مناطق القبائل، بين 40 و50 سنة، موظفة مستقرة، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد.

134507