زواج.. مطلقات يبحثن عن الحلال ورجال يريدون التعدد

مريم من العاصمة، عزباء، 46 سنة، صانعة الحلويات، سمراء البشرة، متوسطة القامة، رشيقة القد. أريد رجل الوسط، من 46 إلى 55 سنة، وأقبله مطلقا أو أرمل بطفل واحد.

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الرقم السري : 135019

كريمة من بومرداس، 43 سنة، خياطة، عزباء، لم يسبق لي الزواج. أريد رجل بين 43 و 50 سنة، أعزب أو أرمل بأولاد، شرطي أن يكون موظفا مستقرا من إحدى ولايات الوسط.

135020

شاب من تيبازة 39 سنة، لم يسبق له الزواج، عامل حر ولديه مسكن خاص. يريد امرأة، عزباء، من العاصمة وضواحيها، 25 و35 سنة، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

135021

عاصمي 48 سنة، متزوج وأب لولدين، ميسور الحال، تاجر بعد إحالته على التقاعد من مؤسسة عمومية نظامية، أسمر وطويل القامة. يريد زوجة ثانية من العاصمة وضواحيها، لا تتجاوز 37 سنة، عاملة أو ماكثة بالبيت، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد.

135022

رجل من سكيكدة، 62 سنة، مطلق بأولاد في رعاية والدتهم، متقاعد من مؤسسة عمومية، لديه مسكن خاص، وأصله قبائلية.

يريد امرأة 40 إلى 55 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، من الشرق أو الوسط، عاملة أو ماكثة في البيت.

135023

امرأة من العاصمة، 44 سنة، لم يسبق لي الزواج، أستاذة تعليم، متحجبة. اريد رجل لا يتعدى 55 سنة، عاملا مستقرا ولديه مسكن خاص.

135024

امرأة من باتنة 45 سنة، ربّة بيت ممتازة ولها من حسن التدبير والتفكر الكثير، مطلقة. تريد رجل من الشرق، بين 55 و65 سنة، تقبله أرمل أو مطلقا بأولاد، وشرط موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص.

135025

أمينة من الغرب، 47 سنة، مطلقة وأم لبنت في رعايتها، تشغل منصبا مرموقا بمؤسسة عمومية، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة. تريد رجل متدين، لا يتجاوز 60 سنة، من إحدى ولايات الغرب فقط، وهي تقبل الارتباط برجل مطلق أو أرمل بولد. شرطها فقط أن يكون له عمل مستقر ومسكن خاص، ولها عليه الوفاء والإخلاص.

135026