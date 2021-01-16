زواج.. مطلقون وعازبات ينتظرن الاستقرار

سمية من ڤالمة، عزباء، 42 سنة، بيضاء البشرة ومقبولة الشكل، على قدر من الأخلاق ومن أسرة محافظة.

أتمنى رجل من شرق البلاد، لا يتجاوز 50 عاما، أرمل أو مطلقا، كما أؤكد أنني أريده على دين وحسن.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133901

أنا من ولاية عنابة، 40 سنة، مقبولة جدا ومتوسطة القامة، ماكثة في البيت.

أرجو رجل من ولايات الشرق الجزائري، لا يتعدى 60 عاما، أرمل بطفل أو طفلين، مطلقا من دون أولاد، عامل مستقر.

الرقم السري: 133902

أنا امرأة من ولاية باتنة، عازبة، 48 سنة، ماكثة بالبيت، مقبولة الشكل، خمرية البشرة ومتوسطة القامة، لديّ شهادة في الطرز.

أتمنى الارتباط في قريب العاجل إلى جانب زوج، من الشرق أو الوسط البلاد، سنه من 50 إلى 60 عاما.

لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا، أريده عاملا مستقرا ويكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري: 133903

أمين من مستغانم، مطلق من دون أولاد، عامل مستقر ولديه مسكن خاص، 36 سنة.

يريد فتاة من أي ولاية، أقل من 35 عاما، عاملة أو ماكثة في البيت، أرملة أو مطلقة من دون أولاد.

الرقم السري: 133904

جمال من أم البواقي، 46 سنة، لديه طفلان، عامل مستقر ويملك مسكنا خاصا.

يناشد زوجة من شرق البلاد، أقل من 40 عاما، أرملة أو مطلقة حتى بأولاد، ماكثة في البيت.

الرقم السري: 133905

جمال من عين الدفلى، 46 سنة، إطار بمؤسسة خاصة، أعزب ولديه مسكن خاص، متحصل على شهادة جامعية بالتسيير.

يريد امرأة تكون من إحدى ولايات الوسط، أقل من 40 عاما، موظفة أو ماكثة في البيت، عازبة،مطلقة من دون أولاد.

الرقم السري: 133906

133907

رجل من العاصمة، أعزب، موظف مستقر، 42 سنة، لديه مسكن خاص.

يريد امرأة تكون من العاصمة والولايات المجاورة، لا تتجاوز 40 عاما، عزباء، مقبولة الشكل، عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري: 133907

أنا امرأة، 50 سنة، من إحدى ولايات الشرق، جميلة وطيبة، حنونة وحلوة المعشر، مطلقة من دون أولاد.

موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، أرجو أن يجمعني القدر برجل من أي ولاية.

لا يتجاوز 65 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين أقبل أن أكون لهما صدرا حنونا وأمّا بامتياز.

الرقم السري: 133908