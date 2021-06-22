زواج.. مطلقون ونساء ماكثات في البيت يريدون الاستقرار

رجل من العاصمة، 50 سنة، متقاعد من مؤسسة عمومية وله مسكن خاص، ومطلق، يتمنى امرأة لا تتعدى 45 سنة يرغب في زواج مستقر. حبذا لو تكون من العاصمة، تيبازة والبليدة.

العاصمي، يبحث عن زواج سعيد، ولا يهم عاملة أو ماكثة في البيت، ولا بأس أرملة أو مطلقة.

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الرقم السري : 134984

رجل من برج بوعريريج، 48 سنة، مطلّق بولدين تحت رعاية والدتهما، على قدر كبير من المسؤولية والتدبير ويبحث عن زواج سعيد . يرغب امرأة من الشرق والوسط، لا تتجاوز 40 سنة،لا يهم أرملة أو مطلقة دون أولاد،ويقبلها عاقر، طويلة القامة وممتلئة الجسم.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

134985

رجل من باتنة، متزوج وأب لأولاد، 58 سنة، متقاعد من سلك التعليم، يرغب في التعدد. يريد امرأة أقل من 50 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة، ويريدها ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

134986

رجل من العاصمة، أب لأولاد، 38 سنة، يمارس مهنة التجارة ومرتاح ماديا. يريد زوجة ثانية أقل من 35 عاما، لا يهم أرملة أو مطلقة، يفضلها ماكثة في البيت، ولا مانع عاملة.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

134987

امرأة عاصمية، 53 سنة، عاملة في مؤسسة هامة جدا، عازبة لم يسبق لها الزواج. تريد رجل من العاصمة أو ضواحيها، أقل من 65 سنة، يكون أرمل أو مطلقا، عامل مستقر، حبذا لو مسكن.

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فتاة 29 سنة، مطلقة من دون أولاد، متخصصة في صناعة الحلويات، جميلة المظهر والجوهر. تريد رجل أقل من 40 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، مسكن خاص وعمل مستقر.

134989

امرأة من البليدة، تبلغ من العمر 47 سنة، ماكثة في البيت مدبرة رائعة لكل شؤونه ومتمكنة لكل أموره. بيضاء البشرة، متوسطة القامة، وتبدو أقل من سنها بكثير، مطلقة وليس لديها أولاد.

تريد رجل لا يتعدى 65 عاما، يكون من إحدى ولايات الوسط، تقبله مطلقا أو أرمل ولو بأولاد. حبذا لو يكون لديه مسكن خاص وعمل مستقر.

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