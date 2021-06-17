زواج.. موظفات ورجال يريدون الاستقرار

شابة من الشرق، 40 سنة، موظفة مستقرة في قطاع العدالة، جميلة جدا، متدينة، تسعى لحفظ كتاب الله. تريد رجل من الشرق لا يتجاوز 52 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين، موظف مستقر ولديه مسكن خاص.

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الرقم السري : 134954

شاب من الشرق، 43 سنة، مطلق، متقاعد من مؤسسة عمومية، ولي مسكن. أريد امرأة من الشرق أو القبائل، جامعية لا تتجاوز 32 سنة، عزباء، وأقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، ماكثة بالبيت.

134955

محمد من العاصمة، 63 سنة، متقاعد من مؤسسة عمومية، لي بنتان بالغتان. أريد امرأة من الوسط، لا تتجاوز 45 سنة، مطلقة أو أرملة دون أولاد، متقاعدة أو ماكثة في البيت.

134956

عاصمي 50 سنة، موظف مستقر في إحدى للمؤسسات الخاصة المرموقة، لم يسبق لي الزواج، ولدي مسكن. أريد زوجة من الوسط، لا تتجاوز 40 سنة، عزباء وجميلة الشكل، وحبذا لو كانت ماكثة في البيت.

134957

أنا خليل من العاصمة، 41 سنة، موظف مستقر لي مسكن خاص، ويبحث عن التعدد. يريد امرأة من العاصمة وضواحيها، وأكثر ما أتمناه أن تكون أرملة بأولاد، موظفة أو ماكثة في البيت.

134958

أنا عبد القادر من العاصمة، 50 سنة، متقاعد ولي بيت يتسع أن يكون لأحلامي مرفأ. أريد امرأة من العاصمة، البليدة أو تيبازة، لا تتجاوز 45 سنة، لا يهمني مطلقة أو أرملة بأولاد.

134959

سارة من الشلف، 38 سنة، لم يسبق لي الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، أرتدي الحجاب الشرعي. أبتغي رجل من الوسط والغرب أو الشرق، لا يتجاوز 48 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل بطفل واحد.

134960

شابة من الوسط، 31 سنة، أشغل منصبا مرموقا في قطاع الصحة، خمرية البشرة، ممشوقة القد وطويلة القامة. اريد رجل أقل من 42 سنة، لا يهم مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين، موظفا مستقرا.

134961

أنا امرأة من الغرب، 44 سنة لم يسبق لي الزواج. أريد رجل من العاصمة وضواحيها، لا يتجاوز 55 سنة، أقبله أرمل أو مطلقا بأولاد، له مسكن خاص ووظيفة قارة.

134962