زواج.. موظفات وعاملات يبحثن عن الاستقرار

بلال من سطيف، أعزب، 31 سنة، اختار مهنة جميلة جدا وهي مهنة التجارة، وتخصص في صناعة الحلويات، ويملك مسكنا خاصا.

يبحث عن فتاة عازبة، أقل من 30 عاما، عاملة أو ماكثة في البيت، مقبولة وعازبة، ومن أي ولاية من الوطن.

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شاب عاصمي، محترم موظف مستقر وله مسكن خاص، أعزب، لم يسبق له الزواج، 42 سنة.

يريد زوجة من العاصمة وضواحيها، لا تتجاوز 40 عاما، عاملة أو ماكثة في البيت، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد.

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من ولاية قسنطينة، رجل أعزب، لم يسبق له الزواج، عامل في مؤسسة “سوناطراك” بسكيكدة، 43 سنة، ولديه مسكن خاص.

يبحث عن زوجة من شرق البلاد، أقل من 38 عاما، عازبة، طويلة القامة، عاملة أو ماكثة في البيت.

133988

شابة من العاصمة، عازبة، لم يسبق لها الزواج، 43 سنة، عاملة مستقرة بمؤسسة وطنية، أنيقة وسيّدة .

تريد زوج محترم من العاصمة والولايات المجاورة لها، لا يتعدى 55 سنة، أرمل أو مطلقا، عاملا مستقرا، لديه مسكن خاص.

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شابة من البليدة، عازبة، 37 سنة، تمارس مهنة التعليم بالطور الابتدائي، تتمنى رجل، أعزب، أرمل أو مطلقا بطفل أو طفلين.

سنه لا يتجاوز 50 عاما، يكون من العاصمة أو إحدى ولايات الوسط، عامل مستقر وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

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شاب من تيبازة، أعزب، يبلغ من العمر 39 سنة، يملك مسكنا خاصا، صاحب أخلاق فاضلة، وسيرة طيبة.

يتمنى زوجة، عزباء، من العاصمة وضواحيها، سنها أقل من 35 عاما، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

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من العاصمة، رجل، مرّ بتجربة قاسية، العلاقة لم تثمر بأولاد، 38 سنة، يمارس مهنة التجارة، ولديه مسكن خاص.

يريد امرأة من العاصمة والولايات المجاورة لها، ماكثة في البيت، أقل من 35 عاما، أرملة أو مطلقة من دون أولاد.

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أنا يوسف من العاصمة، 60 سنة، لم يسبق لي الزواج، متقاعد من مؤسسة عمومية، لدي مسكن خاص.

أريد امرأة عاصمية، لا تتجاوز 40 عاما، عزباء، أرملة أو مطلقة، لكن من دون أولاد، ماكثة في البيت.

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