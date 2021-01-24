زواج.. موظفات يريدون الحلال ورجال يرغبن التعدد

أنا عزباء “بليدية”، 29 سنة، خجولة ومحترمة، أحبّ الحياة وآمل أن يكون لي نصيب مع شهم مقتدر لا تهمني ولايته.

شرطي أن يكون أعزب، لا يتجاوز 40 عاما، موظف مستقر، ولديه مسكن خاص.

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133969

أنا ريهام من وهران، 28 سنة، موظفة بسلك التعليم، عزباء، جميلة المظهر والجوهر.

أريد رجل من ولايات الغرب الجزائري، خاصة تلمسان، سيدي بلعباس ووهران، بين 30 و40 عاما.

وشرطي أن يكون أعزب وموظفا مستقرا حتى نحيا معا حياة كلها وئام واحتواء.

133970

أنا سامية، عزباء، عاصمية، 44 سنة، ماكثة في البيت، وعلى قدر كبير من المسؤولية وحسن التفكير والتدبير.

لا شرط لديّ سوى أن يكون الرجل من العاصمة وضواحيها، لا يتجاوز 55 عاما، موظفا مستقرا، أعزب، أو أرمل بأولاد.

133971

أنا كنزة من العاصمة، 42 سنة، عزباء، ماكثة في البيت، أمينة وكيّسة، أجيد إدارة أمور المنزل.

أريد رجل أنيق التفكير، من العاصمة وضواحيها، بين 42 و48 عاما، أعزب، أقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد.

133972

أنا رجل من تلمسان، 44 سنة،أمارس الفلاحة ولي مسكن كبير واسع ورحب، وبمقدوري أن أضمن لمن ستقبل عرضي بيتا آخر.

أريد امرأة متدينة، من ولايات الغرب الجزائري، لا تتجاوز 38 عاما، عزباء، مطلقة أو أرملة بطفل واحد،موظفة أو ماكثة بالبيت.

133973

أنا كمال من إحدى ولايات الشرق، متقاعد، 65 سنة، لي أبناء كبار مستقرون بحياتهم.

أريد إنسانة من ولايات الشرق أو الوسط، لا تتجاوز 52 عاما، مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين.

أفضلها موظفة أو متقاعدة حتى نشق معا الطريق نحو حياة أفضل.

133974

أنا خليل من العاصمة، 41 سنة، لي عمل مستقر ولدي مسكن خاص وأريد الاستقرار بالزواج.

وإرساء معالم التعدد مع إنسانة متفهمة وغنية بالأخلاق والمبادئ.

شرطي أن تكون من العاصمة وضواحيها،حبذا لو كانت أرملة بأولاد، كما لا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

133975

أنا شاب من إحدى مناطق الوسط الجزائري، 33 سنة، أعزب، لدي مسكن في طور الإنجاز.

أريدها من مناطق الوسط الجزائري، تحديدا عين الدفلى،تيبازة، العاصمة، عين الدفلى،والشلف، 26 و31 عاما، عزباء، موظفة في سلك التعليم.

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