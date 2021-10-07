زواج نادين نجيم ومعتصم النهار

عرف المسلسل اللبناني “صالون زهرة“، والذي يعرض على منصة شاهد vip، ويؤدي بطولته النجمين نادين نسيب نجيم وعتصم النهار، نهاية سعيدة.

وشَهِدَت الحَلقات الثلاث الأخيرة من “صالون زهرة” قصة حب أنس “معتصم النهار” وزهرة “نادين نسيب نجيم” الذي اعترف بحبه لها، لتتوج بالزواج في الحلقة الأخيرة.

ومسلسل “صالون زهرة” من إخراج جو بوعيد، وتأليف نادين جابر، وبطولة نادين نجيم ومعتصم النهار، وطوني عيسى، وكارول عبود، ولين غزة، ورشا بلال، وأنجو ريحان، وزينة مكي، ونهلة عقل داوود، وفادي أبي سمرا، وعلي سكر، وإنتاج صادق الصباح.

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