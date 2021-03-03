زواج.. نساء وحيدات يريدن الاستقرار ورجال يبحثون عن التعدد

رجل من حاسي مسعود، متزوج ويريد التعدد، 35 سنة، موظف مستقر، لديه مسكن خاص وبإمكانه تأمين مسكن للزوجة الثانية.

يريد امرأة الجنوب، لا تتجاوز 35 سنة، موظفة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد، وهو يعدها بالتقدير والوفاء.

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الرقم السري : 134222

رجل من الشلف، 51 سنة، متزوج وأب لأولاد، يتمنى التعدد على سنة الله ورسوله، عامل مستقر ويمكنه توفير مسكن مستقل.

يريد امرأة، من الشلف والولايات المجاورة، أو الغرب، لا تتعدى 55 سنة،عاملة أو ماكثة في البيت، يقبلها أرملة أو مطلقة.

134223

رجل من البليدة، 51 سنة، عامل في منصب محترم ولديه مسكن خاص، مطلق.

يتمنى امرأة من الوسطى، لا تتعدى 48 سنة، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة.

134224

كمال من جيجل، 45 سنة، مطلق وأب لأبناء في رعاية والدتهم، موظف مستقر ولدي مسكن خاص.

أريد امرأة من الشرق، 30 و40 سنة، ماكثة في البيت.

134225

جلول من وهران، مطلق وأب لطفلة تحت وصاية الأم، 47 سنة، تاجر وأملك مسكنا خاصا.

أتمنى امرأة، من القبائل أو ضواحيها،بين 40 و45 سنة،ولا أمانع أرملة أو مطلقة من دون أولاد،عاملة أو ماكثة في البيت.

134226

هند من ورڤلة، 41 سنة، أستاذة في الطور المتوسط، لم يسبق لها الزواج.

تريد رجل لا يتعدى 50 سنة، أعزب، أرمل أو مطلق، عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن.

134227

أمال من المسيلة، تعمل في سلك التعليم عازبة، 33 سنة.

تريد زوج من حماة الوطن، 34 و45 سنة، من العاصمة، سطيف، بجاية أو بومرداس،تقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد.

134228

ابنة العاصمة، 59 سنة، مطلقة وليس لديها أولاد، متقاعدة من سلك التعليم، تعيش وحيدة.

تريد رجل لا يتعدى 70 سنة، يكون لديه مصدر رزق ثابث، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص، فهل من مجيب؟.

134229