زواج.. نساء ورجال عن الحلال يبحثون

سيدة وهران، 52 سنة، ماكثة في البيت، عازبة، لم يسبق لها الزواج، كما أسلفنا الذكر، حرفية تمارس الخياطة في المنزل.

تريد رجل من الغرب أو الوسط، لا يتعدى 70 سنة، عامل أو متقاعد، له مسكن خاص، أرمل أو مطلق بأولاد.

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الرقم السري : 134560

امرأة، 50 سنة تبوأت منصبا محترما ومرموقا في مؤسسة عمومية، خمرية البشرة ومتوسطة القامة.

تريد رجل من الغرب أو الوسط، 50 و60 سنة، مطلق أو أرمل بأولاد، كما تقبل خوض غمار التعدد.

134561

حنان من تيارت، 37 سنة، لم يسبق لها الزواج، ماكثة في البيت، سمراء البشرة ومتوسطة القامة.

تريد رجل، تقبله أرمل أو مطلقا دون أولاد، لا يتجاوز 50 سنة.

134562

حميد من العاصمة، 50 سنة، لديه مصدر رزق ثابث ومسكن خاص، مطلق دون أولاد.

يريد امرأة من العاصمة وضواحيها، لا تتجاوز 48 عاما، عزباء، ويقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد، موظفة مستقرة.

134563

خالد من العاصمة، 48 سنة، أعزب، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر ولديه مسكن خاص.

يريد، شابة 33 و40 سنة، ناضجة ومدبرة جيدة لأمور البيت، عزباء، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

134564

رجل عاصمي 47 سنة، مطلق موظف مستقر ولديه مسكن خاص.

يبتغي اللقاء بامرأة من الوسط، سنها بين 30 و47 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد، حبذا عاملة وجميلة.

134565

رجل من الشرق، 48 سنة، متزوج وأب لأبناء مستقرين بحياتهم، لدي مسكن خاص، وبوسعي أن أضمن مسكنا مستقلا للزوجة الثانية.

أريد امرأة من الشرق، لا تتجاوز 46 سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، عاملة أو ماكثة في البيت.

134566

خليل من العاصمة، 41 سنة، موظف مستقر، لدي مسكن خاص وبإمكاني ضمان مسكن خاص للزوجة الثانية.

أريد امرأة من العاصمة وضواحيها، وأكثر ما أتمناه أن تكون أرملة بأولاد.

ولا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وأعدها أن أكون لها نعم السند وإلى الأبد.

134567