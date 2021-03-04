زواج.. نساء ورجال مطلقون يبحثون عن الاستقرار

فتاة 27 سنة، مطلقة دون أولاد، تمارس مهنة التعليم، حباها الله بجمال، وقد ممشوق، فهنيئا لمن كانت من نصيبه.

تريد زوج من الوسط، خاصة العاصمة أو البليدة، لا يهم أرمل أو مطلقا، عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه مسكن.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134230

شابة من سكيكدة، 40 سنة، متحصلة على شهادة جامعية في الحقوق، ماكثة في البيت ومطلقة دون أولاد.

تريد رجل من الشرق، خاصة سكيكدة، عامل مستقر، لا يهم أرمل أو مطلقا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

134231

سعاد من الأوراس 27 سنة، مطلقة دون أولاد، جميلة جدا، ماكثة في البيت، طويلة القامة وبيضاء البشرة.

تبحث عن رجل، أقل من 50 سنة، تقبل رجل مطلق أو أرمل بطفل أو طفلين،وتقبل التعدد بشرط توفير السكن الخاص.

134232

عبد القادر من العاصمة، 50 سنة، متقاعد ولديه بيت خاص.

أريد امرأة من العاصمة، البليدة، تيبازة، أقل من 45 عاما، لا يهمني مطلقة أو أرملة بأولاد.

134233

عبد الرزاق من برج بوعريريج، تاجر، 48 سنة، مطلّق بولدين تحت رعاية والدتهم.

يريد امرأة من الشرق أو الوسط، لا تتجاوز 40 سنة، لا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة دون أولاد.

يقبلها ماكثة في البيت ولا مانع لديه إن كانت عاملة، يقبلها حتى إن كانت عاقر، وشرطه طويلة القامة وممتلئة الجسم.

134234

الطاهر من برج بوعريريج، 52 سنة، مطلق بأبناء بالغين في رعاية والدتهم، تاجر حر ولديه مسكن خاص.

يريد امرأة موظفة، أقل من 50 سنة، من الوسط أو الشرق، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد.

134235

عمار من سطيف، 54 سنة، متقاعد من مؤسسة عمومية، أعمل سائق شاحنة بالخواص، لضمان حياة مستقرة من الناحية المادية لأبنائي.

أريد امرأة من الشرق، أقل من 50 سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة ببنت، شرطي ماكثة في البيت.

134236