زواج.. نساء ورجال مطلقون يريدون الحلال

أنا عاصمية، 50 سنة، متقاعدة من سلك التربية والتعليم، أبدو أقل من سني بكثير، حيث أنني سمراء البشرة، ممشوقة القد. ومتوسطة القامة وأرغب رجل لا يتجاوز 66 سنة، وأقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، ولا أجد مانعا في أن أكون الثانية.

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الرقم السري : 134834

أنا عاصمي، 62 سنة، متقاعد، أريد امرأة من العاصمة وضواحيها، لا تتجاوز 55 سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد. موظفة أو ماكثة بالبيت، أعاهدها بالولاء والمودة.

134835

من وهران، امرأة 50 سنة، لم يسبق لها الزواج، صانعة الحلويات التقليدية، تريد رجل من الغرب لا يتجاوز 60 عاما. وتقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، وتقبل أن تحلّ الثانية.

134835

سارة من الشلف، 38 سنة، لم يسبق لي الزواج، موظفة مستقرة بمؤسسة عمومية، أرتدي الحجاب الشرعي. أريد رجل من الوسط والغرب والشرق، لا يتجاوز 48 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل بطفل واحد.

134836

امرأة، 39 سنة، أشغل منصبا مرموقا بالصحة، خمرية البشرة، أنحدر من الوسط. أريد رجل لا يتجاوز 50 سنة، من العاصمة وضواحيها، وأقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين، موظفا مستقرا.

134837

محمد من العاصمة، 53 سنة، مطلق بأولاد تحت وصاية والدتهم، متقاعد من مؤسسة عمومية، يريد امرأة من العاصمة والوسط. ولا تتجاوز 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، عاملة أو ماكثة في البيت.

134838

محمد من تيسمسيلت، 53 سنة، مقاول،مطلق بأبناء في رعاية الوالدة، ولديه سكن، ويريد امرأة الوسط، 35 إلى 45 سنة. ويقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، كما أنه لا يهتم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

134839

رجل من وهران، 55 سنة، مطلق بأولاد في رعاية والدتهم، تاجر ولديه مسكن، يريد امرأة لا تتجاوز 45 سنة. ويقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، ماكثة في البيت وطويلة القامة.

134840

استاذ جامعي من قسنطينة، 41 سنة، مطلق بطفل برعاية والدته، لديه مسكن خاص. يريد زوجة من الوسط، خاصة المدية والبليدة. لا تتجاوز 40 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد.

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