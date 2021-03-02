زواج..نساء ورجال يبحثن عن الاستقرار

جمال من أم البواقي، 58 سنة، مطلق وأب لأولاد تحت رعاية الأم، مهندس متقاعد، ولديه مسكن خاص.

يريد زوجة من الشرق،خاصة قسنطينة، أم البواقي، باتنة، لا تتعدى 50 سنة، لا يهم أرملة أو مطلقة حتى بأولاد،ماكثة بالبيت.

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الرقم السري : 134214

فريد من العاصمة، مطلق ولديه أولاد تحت رعاية أمهم، 57 سنة، محاسب بشركة خاصة، يملك مسكنا خاصا، أنيق، وطويل القامة.

يرغب امرأة من العاصمة أو الولايات المجاورة، لا تتعدى 45 سنة، عاملة أو ماكثة في البيت، يقبلها أرملة أو مطلقة.

134215

مراد من تيزي وزو، 51 سنة، مهندس معماري، أعزب، لم يسبق له الزواج، لديه مسكن خاص.

يريد زوجة من الوسط، لا تتجاوز 45 سنة، عزباء وجميلة، وحبذا لو عاملة،ولا بأس ماكثة بالبيت،ولا يهم أرملة أو مطلقة.

134216

أمينة من تلمسان، 36 سنة، عزباء، لم يسبق لي الزواج.

أريد رجل من معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة، تلمسان، موظفا مستقرا، لو يكون له مسكن خاص، طويل، لا يتعدى 55 سنة.

134217

هدى من ميلة، 37 سنة، عزباء، جميلة، ربة بيت ممتازة.

أريد رجل بين 37 و45 سنة، أعزب، كما أقبله مطلقا أو أرمل بطفل واحد، موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص.

134218

سعاد من الجلفة، فتاة في مقتبل العمر، مطلقة بابن وحيد ماكثة في البيت، سليلة أسرة محترمة وأصيلة.

تتمنى رجل لا يتعدى 50 سنة، لا يهم إن كان مطلقا أو أرمل، عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه مسكن.

134219

بلال 31 سنة، أعزب، يمارس مهنة التجارة، لديه مسكن خاص ولا ينقصه سوى فتاة الأحلام يكمل إلى جانبها المشوار.

يتمنى امرأة من الشرق، سنها أقل من 30 عاما، عزباء، ولا مانع إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

134220

من سطيف نبيل، شاب 38 سنة، أعزب، لم يسبق له الزواج، صيدلي، لديه بيتا.

يريد زوجة من الشرق أو العاصمة، لا تتجاوز 38 سنة، موظفة، ومن صميم فؤاده يقبل نبيل أن يرتبط بمطلقة أو أرملة ليس لها أولاد.

134221