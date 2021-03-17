زواج.. نساء ورجال يبحثون الاستقرار

عاصمية 55 سنة، متقاعدة من سلك التربية، سمراء البشرة، رشيقة وممشوقة القد، متوسطة القامة وحنونة جدا بشهادة الجميع.

أرغب رجل لا يتجاوز 66 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، لا أجد مانعا في أن أكون الثانية.

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الرقم السري : 134313

رجل من برج بوعريريج، 49 سنة، تاجر ميسور ويملك مسكنا خاصا، محترم ومتدين، مطلق بولدين في رعاية زوجته.

يتمنى زوجة من الشرق، ماكثة في البيت، لا تتجاوز 43 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد.

134314

حمزة من باتنة، 33 سنة، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة خاصة، مقيم مع الوالدين.

يريد التعرف على امرأة صادقة ومحترمة من الشرق، خاصة باتنة، تبسة وڤالمة، أو الغرب كتلمسان ووهران، عزباء.

موظفة في سلك التعليم أو ماكثة في البيت، يريدها من أسرة محافظة وعلى قدر من الجمال، بين 24 و28 عاما.

134315

سامي من قسنطينة، 43 سنة، مطلق بثلاثة أولاد في رعاية والدتهم، طموح وعفيف، موظف مستقر بمؤسسة عمومية ولديه مسكن خاص.

يريد امرأة من الشرق أو العاصمة، لا تتجاوز 40 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة دون أولاد.

134316

رجل 50 سنة، أشتغل في منصب مرموق بشركة بترولية كمهندس، مطلق، بعد أن تعذر عليّ الإنجاب، فقد حسم الأطباء أمري.

اريد امرأة من الوسط، حكم عليها الزمان أن تمنى بزواج فاشل، أو أنها ترملت وسنها لم يتجاوز الـ45.

أعدها أن أكون نعم الأب، عاملة أو ماكثة في البيت، و تتقبل فكرة عملي التي قد تضطرني للتغيب أحيانا.

134317

شاب من الوسط، 39 سنة، لم يسبق له الزواج، عامل مستقر في مؤسسة خاصة، لديه مسكن خاص مع الأهل.

يرغب فتاة لا تتجاوز 35 سنة من الوسط، موظفة مستقلة، أصيلة ولم يسبق لها الزواج.

134318

عاصمي 50 سنة لم يسبق له الزواج بسبب ظروف خاصة، عامل حر ولديه مسكن خاص مجهز بكافة الكماليات والضروريات.

يريد امرأة من الوسط، لا تتجاوز47 سنة، ماكثة في البيت، كما أنه يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد.

134319