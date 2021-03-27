زواج.. نساء ورجال يبحثون عن الاستقرار

رجل من سعيدة، 49 سنة، أعزب، لم يسبق له الزواج، عامل مستقر ويملك مسكنا خاصا، طويل القامة وأبيض البشرة.

يريد زوجة لا تتجاوز 45 سنة، يقبلها أرملة وأم مطلقة دون أولاد، عاملة أو ماكثة في البيت.

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الرقم السري : 134367

أنا شاب من الغرب 42 سنة، مطلق وأب لولد برعاية أمه، موظف بسلك الأمن،ولدي مسكن خاص، مقبول الشكل وطويل القامة.

أبحث عن زوجة أقل من 40 سنة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، ويفضلها عاملة ويقبلها ماكثة في البيت.

134368

شاب من المدية، يبلغ 42 سنة، أعزب وعامل في قطاع البناء، يملك مسكنا خاصا.

يريد فتاة لا تتعدى 35 سنة، من الوسط، بيضاء البشرة وممتلئة الجسم، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد.

134369

محمد من البويرة، 51 خريفا، مطلق بطفل راشد أمارس التجارة .

أريد امرأة من الوسط أو العاصمة، لا تتجاوز 52 سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بطفل، عاملة أو ماكثة في البيت.

134370

بلال من سطيف، أعزب، لم يسبق له الارتباط، 31 سنة، تاجر، في صناعة الحلويات، يملك مسكنا خاصا.

يبحث عن فتاة عازبة، أقل من 30 سنة، عاملة أو ماكثة في البيت، مقبولة الشكل، ومن أي ولاية من الوطن.

134371

رجل من قسنطينة أعزب، لم يسبق له الزواج، عامل بمؤسسة “سوناطراك” بسكيكدة، 43 سنة، ولديه مسكن خاص.

يبحث عن زوجة من الشرق، أقل من 38 سنة، عازبة، مقبولة الشكل وطويلة القامة، عاملة أو ماكثة في البيت.

134372

أنا امرأة من غليزان، 37 سنة، أرملة ببنت، أتمنى رجل لا يتجاوز 70 سنة، لا تهمّني ولايته.

أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، كما أقبل أن أكون زوجة ثانية لمن يريد التعدد.

134373

من العاصمة سيدة أربعينية، ترتدي اللباس الشرعي، وصاحبة شهادة جامعية عليا، مطلقة بابنة.

تريد رجل من العاصمة وضواحيها، لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، متدينا يخاف الله.

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